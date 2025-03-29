Убивство дружини єгеря на Волині: поліція затримала ймовірного нападника

У суботу, 29 березня, у Горохівській громаді Волинської області відбулась стрілянина. Під час нападу невідомий на мотоциклі поранив працівника лісництва та його дружину, яка померла в кареті швидкої допомоги.

Ймовірного вбивцю вже затримали. Про це повідомили в Національній поліції в понеділок, 31 березня, передає 24 Канал.

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Що відомо про інцидент

За даними правоохоронців, працівник лісництва отримав повідомлення про незаконне полювання та виїхав на вказане місце, де застав правопорушника.

Невідомий здійснив декілька пострілів із вогнепальної зброї та поранив єгеря, коли той спробував підійти. Окрім того, зловмисник вистрілив у бік дружини постраждалого, яка вийшла з авто.

Оперативники поліції за інформаційної підтримки співробітників кримінального аналізу за декілька годин встановили, що до злочину може бути причетним 43-річний мешканець Луцька. Чоловіка розшукали та затримали.

За фактом умисного вбивства слідчі розпочали кримінальне провадження. Наразі правоохоронці розглядають оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. За скоєне ймовірному нападнику загрожує до 15 років позбавлення волі.

До слова, уночі того ж дня, 29 березня, у Львові голіруч вбили 29-річного поліцейського. Це сталося біля будинку бізнесмена Ігоря Машталера. Ймовірного зловмисника, 44-річного чоловіка, вже затримали.