У березні 2022 року на Харківщині російські військові викрали з власного будинку українського дитячого письменника Володимира Вакуленка, якого утримували в нелюдських умовах, катували, а згодом – розстріляли. Правоохоронці ідентифікували іще одного причетного до злочину окупанта.

Деталі розповіли в середу, 6 серпня, у Харківській обласній прокуратурі, передає 24 Канал. Досудове розслідування триває.

Дивіться також Російський військовий розстріляв мирного жителя на Донеччині, який намагався евакуюватися

Хто став новим фігурантом?

Прокурори спільно зі слідчими поліції встановили особу четвертого співучасника вбивства українського письменника, громадського діяча Володимира Вакуленка та ще трьох людей, серед яких – ветеран АТО.

Новим фігурантом став уродженець міста Луганськ, військовослужбовець із позивним "Кір'ян" взводу 4-ї роти 4-го батальйону 204-го стрілецького полку так званої "ЛНР", що входить до складу 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії південного військового округу збройних сил Росії.

Військовослужбовець із позивним "Кір'ян" / Фото прокуратури

Йому інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням, поєднане з умисним вбивством, та вчинення інших порушень законів і звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Як убили Володимира Вакуленка?

У березні 2022 року, під час тимчасової окупації частини Харківщини, "Кір'ян" разом з іншими військовими зазначеного підрозділу прибув до села Капитолівка Ізюмського району.

Вони увірвалися до будинку письменника та вивезли його в невідомому напрямку. За даними слідства, потерпілого утримували в нелюдських умовах, катували, а згодом розстріляли.

Окрім того, встановлено факт пограбування – бойовики провели обшук у будинку місцевого мешканця, забрали особисті речі, після чого незаконно позбавили його волі та утримували в підвалі 2 дні.

Усі ці дії відбувалися за умов, коли окупанти достеменно знали, що йдеться про цивільних осіб, які не брали участі у бойових діях, а отже – перебували під захистом міжнародного гуманітарного права,

– зазначають у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше прокурори передали до суду обвинувальні акти стосовно трьох інших окупантів цього ж підрозділу (командира, його заступника та кулеметника), які діяли разом з підозрюваним. Наразі триває судовий розгляд.