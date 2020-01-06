Убивці полковника СБУ, 14 росіян і терористи: ЗМІ назвали імена 44 осіб, відданих на обмін

"Слідство.Інфо" опублікувало імена 44 з 124 осіб, яких Україна віддала окупаційній владі на Донбасі в рамках обміну 29 грудня. Дехто із них, як і беркутівці, — так і не отримав вироку. Окрім того, Україна, відповідно до отриманого журналістами списку, передала на непідконтрольні території 17 іноземців, обвинувачених у тяжких злочинах. Більшість із цих людей — громадяни Російської Федерації.

"Слідство.Інфо" зазначає, що у першому матеріалі публікує імена підозрюваних у тероризмі на теренах мирної частини України, яких віддали Донецьку та Луганську під час новорічного обміну.

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Хто потрапив у список на обмін

На обмін з фейковими республіками потрапили особи на ім’я на Едуард Бондаренко і Сергій Пастухов. Ці люди обвинувачувалися у злочині проти полковника Служби безпеки, контррозвідника Олександра Хараберюша. Чоловіка підірвали у його авто у Маріуполі 2017 року.

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Безпосередньо вибухівку закладала жінка. Її у вересні також передали на обмін. Нині звільнили з-під варти ще двох причетних до злочину. 27 грудня Бондаренку і Пастухову оголосили вирок — обом дали по 12 років ув’язнення і випустили з зали суду. На час набрання вироком законної сили їм змінили запобіжний захід із тримання під вартою на особисте зобов’язання.

Полковник Хараберюш був уродженцем Донецька. З початком агресії на Донбасі він із сім’єю переїхав до Маріуполя, де продовжив службу в СБУ.

Обвинувачені в підготовці теракту у Маріуполі

Київ обміняв також двох людей, яких судили за підготовку терористичного акту в Маріуполі. Це — Аббасов Рустам Нурідін Огли і Петриков Сергій Андрійович. Окрім підготовки теракту, їх обвинувачують також у виготовленні зброї чи вибухівки і незаконному заволодінні майном.

26 грудня обох звільнили без винесення вироку. За вказівкою генерального прокурора Руслана Рябошапки прокурор надіслав до суду клопотання звільнити з-під варти цих людей “оскільки Україною та Російською Федерацією планується одночасне звільнення осіб”.

Теракт у харківському клубі “Стіна” і вибухи на залізничних коліях

Харківська терористка Марина Ковтун теж є у списку обміняних осіб. У 2014 році вона організувала вибух у харківському рок-клубі "Стіна", внаслідок якого постраждали 13 людей, дехто опинився у важкому стані.

За терористичний акт Ковтун у жовтні минулого року дали 11 років ув'язнення. Суд визнав її винною за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами і співучасть у теракті. Захисник Ковтун Олександр Шадрін повідомив журналістам, що 25 грудня її забрали зі слідчого ізолятора.



Харківська терористка Марина Ковтун / фото UA Харків

Ще одна людина, яка є в наявному переліку, обвинувачена у диверсії. В’ячеслав Чумак, за версією правоохоронців, здійснив три вибухи на залізничних коліях неподалік Харкова.

Вироку щодо нього наразі у відкритому реєстрі судових рішень немає. А строк тримання під вартою, відповідно до цього ж реєстру, закінчився 22 грудня. Його адвокат Дмитро Тихоненков сказав, що напередодні обміну Чумаку змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання.

Харківські терористи

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Підривники харківської "Ходи Гідності" Дворніков Володимир Миколайович, Башликов Сергій Олександрович і Тетюцький Віктор Вікторович теж поїхали на обмін.

Їх звільнили за тим же принципом, як і відпускали підривників полковника СБУ в Маріуполі. 28 грудня обвинуваченим оголосили вирок — довічне позбавлення волі. І одразу ж — випустили їх з-під варти, змінивши запобіжний захід на час набрання вироком законної сили з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

Терористам присудили також чималі суми виплат моральні компенсації потерпілим — загалом майже чотири мільйони гривень. Щоправда, наразі незрозумілим лишається механізм стягнення цієї грошової компенсації зі злочинців.

Відзначимо, що мирна хода проходила 22 лютого 2015 року. Унаслідок вибуху загинуло чотири особи, серед них неповнолітній та правоохоронець. Дев’ятеро людей отримали поранення. За версією слідства, за теракт виконавцям заплатили представники спецслужб Російської Федерації.



Підривники харківської "Ходи Гідності" під час суду: Дворніков Володимир, Башликов Сергій і Тетюцький Віктор/ фото ВПО Фрайкор/Telegram

Інші харківські терористи

Ще одна людина в переліку, який є у розпорядженні журналістів, — Ігор Джадан, учасник харківського антимайдану, обвинувачений за низкою статей серед яких: терористичний акт, посягання на територіальну цілісність України, і наруга над державними символами. Був під вартою, у липні 2019 року вийшов під заставу. 26 грудня 2019 року йому змінили запобіжний захід. Вироку він так і не отримав.



Ігоря Джадана обвинувачували у тероризмі

Так звані "харківські партизани" В’ячеслав Євтухов, Сергій Веселов і Дмитро Волошко теж, за отриманими нами даними, пішли на обмін.

У 2018 році суд визнав цих людей винними у 7 терористичних актах. Серед них: обстріл військкоматів, підпали і організація вибухів у 2014-2015 роках. Так, за даними слідства, "харківські партизани" обстріляли кілька комісаріатів Харкова у вересні 2014 року, намагалися підірвати три залізничні станції і обстріляли офіси двох фірм.

У грудні 2019 року Харківський апеляційний суд відпустив їх під особисте зобов’язання.

Підрив моста на залізниць на Одещині та Запоріжжі

Засуджений на 12 років за підрив моста на залізниці в Одеській області Костянтин Калашніков теж потрапив у список обміну. У 2015 році, він, зокрема, підготував вибух на ділянці Ксенієве-Аккарджа одеської залізниці. Пізніше, під час обшуку в Калашнікова правоохоронці виявили дві тротилові шашки. Його адвокат Шевчук Кирило не став коментувати інформацію щодо ймовірного звільнення свого підзахисного без його згоди.

Ще п'ятьох підривників залізниці в інших епізодах теж випустили в ОРДЛО. Мовиться про Владислава Долгошея, Руслана Долгошея, Миколу Казанського, Олега Мазура і Миколу Селятенка. Правоохоронці інкримінують їм серію диверсійно-терористичних актів на території Одещини та Миколаївщини. Інформацію про те, що цих людей віддали на обмін, журналістам підтвердив один із адвокатів у процесі Айдар Батталов.

Інший підривник Микола Дубіна отримав 15 років тюрми. Водночас місцеві ЗМІ повідомляють про те, що остаточний вирок змінився до 11 років ув’язнення. Микола Дубіна також, за отриманими нами даними, потрапив в перелік тих, кого Україна віддала ОРДЛО. Чоловіка засудили за підрив моста в Запорізькій області. У 2014 році у місті Оріхів Дубіна разом із спільником заклав вибухівку під залізничим мостом. Вона здетонувала за таймером. Шкоду, завдану такими діями, оцінюють у майже мільйон гривень. Крім того, за даними правоохоронців, він планував також підірвати інші об’єкти на територіях Оріхівського, Пологівського, Гуляйпільського, Токмацького та Чернігівскього районів Запорізької області. Під час обшуку СБУ вилучили в нього 42 кілограми пластиду, мінометну міну, два кілограми тротилу з гексогеном, детонатори, гранату і патрони.

Одеські підривачі

Обміняла Україна також чотирьох осіб, обвинувачених у серії терактів у місті Одеса. Це Катерина Фотьєва, Олександр Шевцов, Ігор Удовенко і Євген Підмазко. Адвокат у процесі Людмила Радянська підтвердила інформацію про звільнення з-під варти цих осіб.

За інформацією місцевого видання "Думська", ці люди обвинувачені у 14 вибухах і плануванні ще одного. Їх затримали у 2015 році. Тоді підозрювані підривали приміщення волонтерських центрів та проукраїнських організацій. Слідство встановило, що їхню діяльність фінансували з РФ.

Вибухівка в банці з медом

Микола Рубан — ще один терорист зі списку обміну. У січні 2016 року літній чоловік приніс на блокпост у Станиці Луганській вибухівку, замасковану під продукти харчування, а саме — банку з медом. У судових документах мовиться, що перед тим, як зайти на блокпост, він активував пристрій, вирвавши чеку.

Після цього запропонував українським військовослужбовцям пригоститися медом, однак ті відмовились. Тоді Рубан залишив банку на лавці поруч з армійцями і пішов. Через вибух на блокпості один військовослужбовець загинув, ще декілька отримали поранення.

Підривника затримали згодом під час підготовки нового теракту на КПВВ. У 2016 році чоловіка засудили до 15 років тюрми.

17 іноземних громадян віддали в ОРДЛО

У переліку іноземців на обмін, який отримали журналісти "Слідство.Інфо", 14 росіян, два білоруси і один громадянин Бразилії. Нам вдалося отримати офіційне підтвердження щодо обміну половини з них. Щодо інших імен у списку інформація нині недоступна.

Однією з найбільш важливих фігур серед тих, кого Україна віддала на обмін, є полковник РФ Валерій Гратов. У 2017 році під час спроби потрапити на територію іншої фейкової республіки, так званої "ПМР", його затримали українські прикордонники. Згідно з офіційним повідомленням, серед особистих речей чоловіка були фотографії із сепаратистськими мітингами, а також флеш-носії із зображенням Гратова в компанії терористів “Гіві” і "Мотороли". Останні відзначилися особливою жорстокістю по відношенню до українських військовослужбовців, які перебували в заручниках на непідконтрольних територіях. У російського полковника вилучили також відео з обстрілами українських територій і агітки так званиз "ДНР" і "ЛНР".

Інформацію щодо звільнення Гратова підтвердила Віра Ястребова, директорка "Східної правозахисної групи". Співзасновником цієї організації є Павло Лисянський — офіційний уповноважений від офісу омбудсмена на Донбасі.

Гратова звільнили з-під варти без вироку суду. 27 грудня за клопотанням прокурора йому змінили запобіжний захід із тримання у тюрмі на особисте зобов’язання.



Полковник РФ Валерій Гратов (третій зліва) на фотографії із терористами "Моторолою" та "Гіві". Це фото було виявлено під час затримання Гратова / фото ДПСУ

За день до звільнення Гратова на волю вийшла інша одіозна громадянка Російської Федерації — Лариса Чубарова, більш відома за прізвиськом "Тереза". Про зміну запобіжного заходу повідомив її адвокат Олександр Шадрін.

Українські правоохоронці встановили, що Чубарова на початку 2014 року була активною учасницею проросійських рухів у Харкові. Пізніше вона приєдналася до терористів на окупованих територіях, де увійшла до терористичного угруповання Ігоря Безлера. Останній, за інформацією з відкритих джерел, є підполковником військової розвідки РФ. З ним пов’язують жорстокі катування людей на Донбасі. У 2017 році "Тереза" отримала вирок суду — 11 років ув’язнення. Її особу неодноразово розглядали як кандидатуру на обмін, утім, протягом тривалого часу цього так і не відбувалося.



Росіянка Лариса Чубарова більш відома за прізвиськом "Тереза" і, як твердять свідки, жорстокими катуваннями українських полонених

Замах на Окуєву і Осмаєва

Громадянин Російської Федерації Олександр Дакар (Крінарі), якого відправили на Донбас під час новорічного обміну, — фігурант гучної історії. Він обвинувачений у замаху на життя Аміни Окуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва у 2017 році. Вони брали участь в Антитерористичній операції на сході України. За версією правоохоронців, іноземець напав на подружжя в центрі Києва. Дакар нібито поцілив зі зброї в Осмаєва. У відповідь на це Окуєва зробила кілька пострілів у нападника.



Олександра Дакара (Крінарі) обвинувачують у замаху на життя Аміни Окуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва у 2017-му/ фото "Настоящее время"

Гаджиєв та ще десятеро росіян

Росіянин Руслан Гаджиєв приїхав в Україну в грудні 2014 року, воював на стороні проросійських бойовиків. У січні 2015 року він брав участь в наступі на сили АТО в районі села Санжарівка Донецької області, зокрема, вів прицільний вогонь по українським позиціям. Тоді загинуло восьмеро військовослужбовців ЗСУ. У серпні 2019 року його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Гаджиєв був в переліку серед тих росіян, які писали листа президенту РФ Путіну з проханням обміняти їх на українських полонених. За твердженням адвоката, Гаджиєва мали обміняти ще в вересні 2019 року. Але в останній момент нібито виключили зі списку.



Руслана Гаджиєва у серпні 2019 року засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна

Ще один найманець Олег Даронін приїхав воювати на Донбас з Ханти-Мансійського округу РФ. У Росії мав судимість через нанесення іншій людині тяжких тілесних ушкоджень. Весною 2015 року вступив до лав одного з батальйонів так званої "ЛНР", був розвідником. А вже за кілька місяців його затримали українські військовослужбовці. У січні 2016 року чоловік отримав вирок — тринадцять років позбавлення волі. Адвокат Валентин Рибін, який супроводжує чимало подібних кейсів щодо іноземних найманців на Донбасі підтвердив інформацію щодо видачі Дароніна в ОРДЛО.

У списку на обмін, який отримала наша редакція, ми виявили також росіянина на ім’я Владислав Макаров. Ще в 2015 році засудили до дев’яти років за шпигунство в інтересах спецслужб РФ та незаконне поводження зі зброєю. А в грудні минулого року апеляційна інстанція підтвердила рішення колег. Цікаво, що під час судового процесу Макаров стверджував, що мав в Росії проблеми з ФСБ.

Макаров приїхав в Україну в 2009 році та оселився в Чернігові. Там же отримав підробний паспорт та інші документи. Збирав інформацію щодо розробок віськової зброї та товарів військового призначення. Зокрема, його зацікавили напрацювання державного підприємства "Прогрес", які мали гриф "секретно". У березні 2014 року Макаров отримав від співробітника цього підприємства документи, які він вважав кресленнями системи наведення артилерійського снаряду "Квітник-А". Та, за версією слідчих, планував їх передати росіянам. Але документи були несправжніми, а самого чоловіка затримали працівники СБУ.

Шаміль Мулієв на прізвисько "Шаман" теж в кінці минулого року поїхав на обмін. У лютому 2015-го чоловік приїхав до окупованого Луганська з Росії. Там він пройшов бойовий вишкіл, після чого вступив до збройного формування "СССР Брянка", отримав військову форму та автомат з набоями. Мулієв приблизно півроку чергував на блокпостах самоназваної "ЛНР" неподалік Станиці-Луганської, доки не був затриманий українськими військовими.

На судовому засіданні Мулієв повністю визнав свою провину і розкаявся у злочині. Вирок йому оголосили усього за кілька днів до обміну, 21 грудня 2019. Тоді ж йому скасували запобіжний захід, щоб етапувати на місце обміну.



​Шаміль Мулієв на прізвисько "Шаман" приїхав до окупованого Луганська з Росії у лютому 2015-го/ фото з соцмереж

Росіянин Сергій Петров теж значиться в переліку людей на обмін. Три роки тому його затримали співробітники Служби безпеки. У листопаді 2017 року іноземець знайшов оголошення в соцмережі "Вконтакте", де росіянам пропонували вступити до лав бойовиків "ДНР". Петров відгукнувся на це оголошення й приїхав з російського Омська до окупованого Донецька. Кілька тижнів він чергував на блокпостах та проходив військові вишколи. Але безпосередньої участі в бойових діях не брав, оскільки "завалив" психологічні тести, які проводили бойовики у так званих військкоматах.

У грудні 2017 року Петров спробував виїхати на підконтрольну Україні територію, де його одразу затримала СБУ. Менш ніж за два місяці росіянину оголосили вирок, засудивши його до 4 років в’язниці.

Росіянин Мурат Джимієв ще на початку минулого року писав лист президенту РФ Путіну із проханням повернути його додому. За даними "Медійної ініціативи за права людини", його затримали через так звану справу "осетинських терористів". Як повідомляє організація, осетинця Мурата Джимієва звинувачували у підготовці теракту під час акцій протесту під Верховною Радою восени 2017 року: "Нібито обвинувачені на замовлення російських спецслужб повинні були принести у наметове містечко активістів 10 пляшок з отруєною горілкою". Наприкінці року Джимієва включили в списки на обмін і відправили на непідконтрольні Україні території Донбасу. Ці дані журналістам підтвердила директор "Східної правозахисної групи" Віра Ястребова, яка, як ми вже зазначали, має доступ до інформації про обмін.

Громадянин Росії Василь Кусакін приїхав до України з Якутії. У 2017 році його засудили на вісім років за участь в терористичній організації "ДНР". Він також звертався до Путіна з проханням повернути в РФ. І під час нещодавнього обміну його віддали бойовикам, підтвердили у "Східній правозахисній групі".

Згідно з матеріалами кримінального провадження, найманець спершу потрапив у село Безіменне на Донеччині, де базувався так званий "9-й механізований полк 1-го армійського корпусу Збройних сил "ДНР". Там він навчався. Пізніше Кусакін перейшов в "підрозділ військової розвідки" "Тайфун", в складі якого брав в полон українських офіцерів. Брав участь в боях проти українських військовослужбовців у Широкиному. Він визнав свою провину у суді.

За словами його колишнього адвоката Тараса Чоса повідомив, Кусакіна хотіли обміняти ще два роки тому. Утім, цього не відбувалося, оскільки на рахунку Кусакіна є ще один суто кримінальний злочин, який стався поза межами території бойових дій. Мовиться про розбійний напад.

У переліку на обмін, що наявний у "Слідство.Інфо", значиться ще один російський найманець — Микола Покусаєв. Чоловік брав участь в діяльності терористичної "ДНР" і у 2018 році отримав чотири роки тюрми. Він входив до складу незаконного збройного формування так званого "2-го мотострілецького батальйону 11 полку 1 АК "ДНР", а також незаконно зберігав боєприпаси. Іноземець брав участь у бойових діях проти підрозділів ЗСУ в районі населеного пункту Піски Ясинуватського району Донецької області. У 2018 році його затримали співробітники СБУ. На суді Покусаєв визнав свою вину.

Ще один росіянин зі списку обмінюваних Євген Шаталов у грудні 2015 року підписав контракт з так званим "міністерством оборони "ДНР"". Упродовж двох років він служив черговим у штабі бойовиків.

У січні 2017 року Шаталов утік від бойовиків, аби зустрітися у Маріуполі з подругою, з якою він познайомився через соцмережі. Однак, після перетину лінії розмежування його затримали співробітники СБУ і знайшли в рюкзаку посвідчення бойовика самоназваної "ДНР".

На судовому засіданні Шаталов зізнався у злочині. Відтак, йому призначили чотири роки ув’язнення.

Росіянин Максим Сливко фігурував у справі так званих "оболонських терористів". За версією правоохоронців, він готував теракт у Києві. Іноземця схопили разом із трьома спільниками в 2015 році. Серед зловмисників був ще один громадянин РФ. Під час затримання вони підірвали гранату.

Утім, уже за два роки усім підозрюваним змінили запобіжний захід. Після чого спільники Сливка, за його ж словами, подалися до РФ та непідконтрольних Україні територій на Донбасі. За інформацією, яку ми отримали з власних джерел, перед новим роком Сливка збиралися віддати на обмін.

Віддали на обмін і росіянина Анатолія Бусигіна, який вбив людину в Маріуполі. За це він отримав вирок у 2018 році. Інформацію про його передачу підтвердила правозахисниця Віра Ястребова. У відкритих джерелах журналісти не знайшли жодної згадки про його участь в бойових діях на Донбасі.

Громадяни Білорусі

Україна передала в ОРДЛО білоруса Дмитра Новікова, який обвинувачується у веденні бойових дій проти українських військ у складі терористичної організації. Чоловік потрапив у зону бойових дій, незаконно перетнувши кордон. Наприкінці 2019 року, 26 грудня, його відпустили з тюрми без вироку.



Білорус Дмитро Новіков обвинувачується у веденні бойових дій проти українських військ у складі терористичної організації / фото Белсат

Ще один громадянин Білорусі Олег Ткачук, якого, за даними з отриманого нами списку, віддали бойовикам на обмін, був учасником масових заворушень в Одесі 2 травня на боці "антимайдану". Згідно з вироком суду, Ткачук кидав каміння в прихильників "Євромайдану" та футбольних фанатів, а також у випадкових перехожих.

Під час судового розгляду Ткачук повністю визнав провину і розкаявся. Тому суд призначив йому умовний термін й випустив на волю. За даними білоруського видання Belsat, влітку 2019-го українські правоохоронці повторно заарештували Ткачука. Відтак, той півроку пробув у Одеському СІЗО, доки не був обміняний.

Громадянин Бразилії Рафаель Лусваргі, який у вересні 2014 року приїхав в Україну і є одним з найвідоміших бойовиків так званих "ДНР" та "ЛНР", теж поїхав на обмін до фейкових республік.

До теми: Україна передала в межах обміну бойовика Лусваргі: які в нього плани

Іноземець входив до складу різних незаконних збройних формувань на території Донбасу, працював інструктором. Під час боїв за Донецький аеропорт отримав поранення.



Бразилець Рафаель Лусваргі у вересні 2014 року приїхав в Україну воювати за "ДНР" та "ЛНР"/ фото з соцмереж

У 2016 році Лусваргі затримали співробітники СБУ в аеропорті Бориспіль. За кілька місяців він отримав вирок, але суд вищої інстанції згодом його скасував та направив справу на новий розгляд. Згодом журналісти з’ясували, що бойовик перебуває на свободі та вільно пересувається Києвом. А вже в травні 2018 року його затримали представники ультраправої організації С14 та передали Службі безпеки України. За рік бразильця засудили до 13 років позбавлення волі. Подавати апеляцію на це рішення українського суду він не став.