Як повідомляють російські ЗМІ, у селі Покрово-Марфіно учасник війни з Україною жорстоко вбив 40-річну місцеву мешканку Неллі Афанасьєву, передає 24 Канал.

Що відомо про вбивство у Тамбовській області?

Знайомий жертви розповів, що зловмисник мешкає у сусідньому селі. Він приїхав у відпустку з так званої "сво".

За словами чоловіка, російський військовий зарізав жінку на очах у її 9-річної доньки Олі. Дівчинку він побив так, що перетворив її обличчя на місиво.

Сусіди та родичі Афанасьєвої побоюються, що вбивця може уникнути відповідальності, оскільки є військовослужбовцем.

"Жодні ЗМІ не пишуть про те, що він приїхав з "сво" і перебуває зараз у відпустці. Боюся, що йому все зможе зійти з рук", – сказав знайомий вбитої.

Нагадаємо, що у Волгоградській області місцевий "герой сво" з надзвичайною жорстокістю вбив федерального суддю Василя Ветлугіна, приревнувавши до нього свою дружину.