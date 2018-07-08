Учасник боїв на Донбасі після оголошення голодування помер у лікарні Кривого Рогу

Уночі проти 8 липня у Кривому Розі в 16-й лікарні помер демобілізований український воїн Володимир Близнюк. Раніше, перебуваючи у лікарні, колишній учасник війни на Донбасі оголошував голодування, оскільки, на переконання чоловіка, в медустанові його не забезпечують необхідними ліками. Щоправда, після розголосу протягом доби невідомий благодійний фонд доправив до його палати все необхідне.

Про це повідомляє "Обозреватель". Також ресурс опублікував фотокопії його заяв щодо початку голодування.

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Близнюк оголошував голодування, бо керівництво медзакладу не забезпечувало його медикаментами

До прикладу, в одному із документів екс-боєць звинувачує медичних чиновників у запровадженні медичної реформи.

"Супрун (виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я – 24 канал), Мурашко (начальник управління охорони здоров'я у Виконавчому комітеті Криворізької міської ради), Криштопа (головний лікар закладу, де він проходив курс лікування), горіти вам у пеклі", – зазначив екс-боєць війни на Донбасі.



Також він звинувачував медичне керівництво у тому, що з ним сталося в лікарні

Як розповів Криштопа, найімовірніше, причиною смерті стала печінкова недостатність, пов'язана з наркоманією, передає "Перший Криворізький".

"У четвер завідувач відділенням застукав Володимира за прийомом наркотиків. У нього була печінкова недостатність, яка через це могла посилиться", – переконує лікар.

До слова, рідні, друзі, колеги та побратими Володимира Близнюка характеризують його, як позитивну людину з активною громадянською позицією.

"Володя був активним громадським діячем. У нього була громадська організація "Сталева Братство". Криворожець писав вірші, присвячені воїнам АТО, доглядав за стелою загиблих героїв", – зазначає близьке оточення загиблого.

Також вони назвали слова головного лікаря брехнею.

"Що це за заяви головного лікаря, питання причини смерті, питання кваліфікації надання медичної допомоги, питання, коли хтось переплутав брехню зі стандартами. Сумно коли стандарти BBC переплутали зі стандартами "Бла Бла Бла". Якщо родина ухвалить рішення подавати до суду про захист честі та гідності, підтримка буде обов'язково. Службове розслідування теж буде обов'язково", – пише депутат Криворізької міськради Микола Колесник.

Нагадаємо, нещодавно у Луцьку колишній військовослужбовець та ветеран Афганської війни встромив собі ніж у груди. Сталося це на очах у його побратимів у приміщенні Волинської обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану.