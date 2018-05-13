Учасник ДТП накинувся з ножем на патрульну у Львові: 28-річній жінці потрібна операція

Надвечір 13 травня у Львові на вулиці Стрийській невідомий атакував ножем працівницю патрульної поліції. 42-річний чоловік є учасником дорожньо-транспортної пригоди, а представниця правоохоронних органів прибула на місце інциденту задля оформлення відповідного протоколу та з'ясування обставин.

Відповідну інформацію оприлюднила прес-служба МВС України.

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"Екіпаж Управління патрульної поліції Львівської області оформляв дорожньо-транспорту пригоду - зіткнення автомобілів Skoda Octavia та Lexus. Під час оформлення ДТП 42-річний водій Skoda, житель Закарпатської області, намагався втекти з місця події. При цьому чоловік завдав поліцейській ножові поранення. Напарник пораненої був змушеним застосувати табельну вогнепальну зброю", – розповідають правоохоронці.

За їхніми словами, опісля, оскільки чоловік не відреагував на попереджувальний постріл, то патрульний поранив нападника у ногу та затримав його.

"На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження", – додають у МВС.

Крім того підкреслюється, що наразі і поліцейський, і затриманий перебувають у лікарні: 28-річній патрульній проводять термінову операцію, а життю нападника нічого не загрожує.

Додамо, що депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook оприлюднив фото з місця інциденту. Також він зазначає, що зараз триває збір крові для потерпілої.

Нагадаємо, схожий випадок стався у Чернівцях на початку квітня – тоді також під час оформлення дорожньо-транспортної пригоди група молодиків зухвало напала на поліцейських.