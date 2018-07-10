Учасник гурту Gorillaz впав зі сцени під час концерту: відео

Один із вокалістів популярного гурту Gorillaz – репер Del the Funky Homosapien – впав зі сцени під час свого виступу. Артиста госпіталізували з травмами.

Знаменитий фестиваль Roskilde, що проходить в Німеччині, збирає тисячі меломанів з усього світу, адже запрошеними гостями є одні з найвідоміших колективів та виконавців світу. У 2018 році фестиваль не обійшовся без курйозної ситуації: вокаліст гурту Gorillaz впав зі сцени просто посеред свого виступу.

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За інформацією видання The Sun, внаслідок падіння артист Del the Funky Homosapien отримав численні травми та був госпіталізований. З відео, опублікованому в мережі, видно, що інцидент стався під час виконання пісні Clint Eastwood. Репер впевнено вийшов на сцену та почав співати, після чого раптово впав.

Дивіться відео падіння учасника гурту Gorillaz під час фестивалю Roskilde:

Одразу після падіння артиста виступ зупинили, а його доправили до місцевого шпиталю. Наразі Del the Funky Homosapien звернувся до прихильників з подякою за турботу та розповів про стан свого здоров'я.

"Спасибі всім за любов! Я нормально себе почуваю, трохи побуду в лікарні, але тут все чудово", – написав артист в соцмережі.

Дивіться відео виступу Gorillaz на Roskilde-2018: