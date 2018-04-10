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Учасник гурту The Hardkiss покинув колектив: відома причина

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Гітарист The Hardkiss пішов з гурту
Гітарист The Hardkiss пішов з гурту / Фото з соцмереж

Відомий гурт The Hardkiss готується до відчутних змін: один із учасників колективу – гітарист Роман Скоробагатько – вирішив змінити вид діяльності. Невтішну заяву для прихильників колективу написала вокалістка Юлія Саніна.

Популярний український гурт The Hardkiss має надзвичайну популярність як в Україні, так і за її межами. Однак на колектив чекають зміни в складі: гітарист Роман Скоробагатько вирішив займатись студійною роботою.

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"Кожна людина має право рости і розвиватися в тому напрямку, який йому близький. Наш друг і колега Роман Скоробагатько далі вирішив займатися цікавим для себе напрямом – студійною роботою. Роман йде з основного складу The Hardkiss, але продовжує грати концерти з групою як сесійний музикант", – пояснила Юлія Саніна.

Наразі учасники The Hardkiss розпочали пошуки нового гітариста. Поки ж невідомо, хто займе місце Романа Скоробагатька.

Хто такі The Hardkiss?
Український гурт, який дебютував у 2011 році. Всі пісні The Hardkiss написала солістка Юлія Саніна та її чоловік і креативний продюсер Валерій Бебко. Колектив знаний хітами "Кораблі", "Антарктида", "Make Up", "In Love", "Helpless".

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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