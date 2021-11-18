З лікарні виписали 20-річного хлопця, який був в Infinity у момент аварії. Юнак перебував на задньому сидінні автівки.

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Учасника ДТП з Infiniti в Харкові виписали

Мішу 16 листопада виписали, він перебуває вдома. Почувається краще, проте йому знадобиться реабілітація,

– розповіла сестра потерпілого.

Вона додала, що під час виписки рідні хлопця дізналися, що у нього зупинялося серце.



У ДТП хлопець отримав серйозні травми. У лікарні Михайло Баранов провів 21 день. За словами сестри, до її брата та його друга приходили слідчі, однак хлопці не пам'ятають день аварії. Телефон Михайла зник із місця аварії, його досі не знайшли.

Смертельна аварія у Харкові: що відомо

Наприкінці жовтня у Харкові 16-річний водій Infiniti на шаленій швидкості врізався в Chevrolet. Перед тим він проігнорував червоне світло.

У результаті зіткнення загинув водій Chevrolet. Пасажири, які були в авто з неповнолітнім, сильно постраждали. Сам же винуватець аварії обійшовся фактично подряпинами.

Суд взяв підозрюваного під варту на 60 діб без права внесення застави. Підлітку загрожує до 8 років ув'язнення.

Текст допису з телеграму

Хлопця, який на момент аварії перебував на задньому сидінні Infinity, виписали з лікарні швидкої

"Мішу вчора виписали, він перебуває вдома. Відчуває себе краще, проте його чекає ще реабілітація. Під час виписки ми дізналися, що у нього зупинялося серце", – розповіла сестра постраждалого.

Сім'я хоче провести додаткове обстеження.

20-річний Михайло Баранов провів у лікарні 21 день. За словами Марії, до її брата та його друга приходили слідчі, проте хлопці не пам'ятають день аварії. Телефон Михайла зник із місця ДТП, його досі не знайшли.