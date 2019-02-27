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      Учасники акції щодо Гандзюк зірвали в Одесі зустріч батьків моряків з дипломатами, – Геращенко

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      Учасники акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" зірвали в Одесі зустріч батьків моряків з дипломатами
      Учасники акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" зірвали в Одесі зустріч батьків моряків з дипломатами / Facebook-сторінка Michael Shtekel

      Учасники акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" в Одесі своїми діями зірвали зустріч американських і європейських дипломатів з батьками українських військовополонених моряків. Дипломати перебували на борту пришвартованого в порту есмінця США Donald Cook, біля якого й відбувалася акція.

      26 лютого ввечері в Одесі в публічній зоні Морського вокзалу затримали Романа Герасим’юка та Богдана Копертеха – учасників акції з фаєрами та плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?". Цю акцію влаштували з нагоди візиту в Одесу президента Петра Порошенка.

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      Згодом затриманих відпустили. А в поліції дії правоохоронців пояснили тим, що активісти в темний час перетнули межу посту військової служби правопорядку та розгорнули банер "Хто замовив Катю Гандзюк" біля ракетного есмінця США Donald Cook.

      Зустріч родин військовополонених моряків з іноземними дипломатами мала відбутися 27 лютого саме на борту Donald Cook. Проте після акції щодо Гандзюк зустріч скасували з міркувань безпеки, повідомила віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

      Багато родин добиралися до Одеси здалека і дуже чекали цієї зустрічі. Я знаю настрої сімей – вони важкі. Мами і дружини, діти і батьки (…) закликають наших міжнародних партнерів сильніше тиснути на РФ з вимогою звільнення. Ця така важлива зустріч родин заручників з нашими міжнародними партнерами була скасована через інцидент, який стався напередодні,
      – заявила Геращенко.

      Вона наголосила, що родини військовополонених моряків – у розпачі через скасування зустрічі. Ця зустріч могла б стати важливим сигналом для Росії з вимогою звільнити моряків, переконана політик.

      Як українські моряки потрапили у російський полон? 25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових у районі Азовського моря, коли ті прямували до порту Маріуполя. Росіяни також обстріляли українські судна, поранили кількох моряків, а потім – захопили 2 кораблі та взяли в полон 24 українських моряків. Полонених арештували та утримують сьогодні у московських СІЗО. Всі українські моряки оголосили себе військовополоненими.

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      Теги: Новини України Новини Одеси Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі Ірина Геращенко Справа Катерини Гандзюк Пікет Протести
      Джерело: 24 канал
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