Учасники минулорічного скандалу з "Оскару" знову оголошуватимуть переможців

Кіноактори Уоррен Бітті і Фей Данауей знову оголошуватимуть переможців в номінації "Найкращий фільм", як це було минулого року.

Нагадаємо, що минулого року трапився гучний скандал, коли під час оголошення переможця в номінації "Найкращий фільм" 2016 року було помилково названо не фільм-лауреат "Місячне сяйво", а "Ла-Ла Ленд".

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Згодом винуватців конфузу було названо – це були співробітники-бухгалтери Брайан Куллінан та Марта Руїз, які переплутали конверти з назвою переможця у номінації "Найкращий фільм". Згодом їх відсторонили від роботи.

Цього року Американська кіноакадемія сподівається, що такої фатальної помилки не буде більше допущено, тому знову запросили тих же акторів оголосити переможців найкращого фільму. За інформацією Fox News, їх помітили на репетиції церемонії.



Кіноактори Уоррен Бітті і Фей Данауей

До слова, 90-а церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 4 березня 2018 року.