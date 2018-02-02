Учасники "Національної дружини" будуть патрулювати міста з вогнепальною зброєю

Попри заяви командира "Національної дружини" Ігоря Михайленка, що ніякого патрулювання вулиць чи охорони громадського порядку з використанням зброї не буде, у самій організації заявили, що при патрулюванні вулиць українських міст "дружинники" матимуть легальну зареєстровану зброю.

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на відповідь прес-служби "Національної дружини" на відповідний запит.

Та й в коментарі 24 Каналу спікер "Національної дружини" Ігор Вдовін підтвердив, що організація шукає людей, які можуть володіти зброєю.

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При цьому в анкеті для охочих вступити до лав "Національної дружин" на сайті організації одне із запитань звучить: "Чи маєте ви легальну зброю?".

Водночас у "Національній дружині" запевнили, що вони керуються Конституцією України і законом "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону".

"Проводяться заняття з психології, юриспруденції, надання першої домедичної допомоги. Загартування тіла і духу проходять зазвичай у форматі вишколів, де відпрацьовують взаємодію підрозділу, позиції та комбінації для ведення стрільби, роботу з нарізною та гладкоствольною зброєю", – розповіли у "Національній дружині".

Нагадаємо, в Україні почала діяти "Національна дружина". Офіційно її склад – близько тисячі осіб. Ця громадська організація є крилом політичної партії "Національний корпус", яка пов’язана з полком "Азов". Представники організації збираються охороняти порядок на вулицях та обороняти країну від зовнішньої агресії.