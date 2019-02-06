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      Учасники рейтингів Forbes, засновники компаній та експерти зі світовим ім’ям на сцені #ЛОБ19

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      Учасники рейтингів Forbes, засновники компаній та експерти зі світовим ім’ям на сцені #ЛОБ19

      Головна подія року для підприємців у Східній Європі відбудеться з 17 по 19 травня в київському Палаці спорту. Організатори вже відкрили список запрошених спікерів.

      1 лютого стартував офіційний продаж квитків на подію. У залі очікується понад 4 000 учасників, але, за даними GeniusMarketing, значна частина місць вже заброньована. 25% квитків було викуплено відразу після минулорічного заходу – Лабораторії Онлайн Бізнесу 2018. Також впродовж декількох місяців періодично відкривалися вікна раннього попереднього продажу.

      У 2019-му подія відзначає своє 5-річчя.

      "Ця Лабораторія задасть новий рівень. Ми щорічно намагаємося підіймати планку в індустрії бізнес-івентів, але тепер прийшов час перевинайти їх. Тематика All Stars, "рок-зірки" в світі бізнесу на сцені та тисячі заряджених людей із палаючими очима в залі. Ми зробимо Київ містом підприємців на цілих три дні", – говорить засновник GeniusMarketing Олесь Тимофєєв.

      Разом з відкриттям офіційного продажу став доступний список запрошених спікерів.

      Ось деякі імена:

      • Євген Черняк – власник холдингу Global Spirits, представник списку ТОП-100 підприємців за версією Forbes Ukraine;
      • Дмитро Дубілет – засновник найтехнологічнішого банку України Monobank;
      • Дмитро Деркач – засновник успішної української мережі кінотеатрів "Планета Кіно";
      • Alex Ikonn – співзасновник всесвітньо відомої компанії Luxy Hair і однойменного YouTube-каналу із більш ніж 3.2 млн підписників.

      На офіційному сайті – gmsummit.me – вже доступний повний список тих, хто виступить на ювілейній Лабораторії. Він регулярно поповнюється. Забронювати квитки можна прямо зараз.

      blog_ava
      Племінник пропагандиста Кисельова – у в'язниці, бо воював у лавах бойовиків на Донбасі
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      Теги: Новини України Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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