Учасники рейтингів Forbes, засновники компаній та експерти зі світовим ім’ям на сцені #ЛОБ19

Головна подія року для підприємців у Східній Європі відбудеться з 17 по 19 травня в київському Палаці спорту. Організатори вже відкрили список запрошених спікерів.

1 лютого стартував офіційний продаж квитків на подію. У залі очікується понад 4 000 учасників, але, за даними GeniusMarketing, значна частина місць вже заброньована. 25% квитків було викуплено відразу після минулорічного заходу – Лабораторії Онлайн Бізнесу 2018. Також впродовж декількох місяців періодично відкривалися вікна раннього попереднього продажу.

У 2019-му подія відзначає своє 5-річчя.

"Ця Лабораторія задасть новий рівень. Ми щорічно намагаємося підіймати планку в індустрії бізнес-івентів, але тепер прийшов час перевинайти їх. Тематика All Stars, "рок-зірки" в світі бізнесу на сцені та тисячі заряджених людей із палаючими очима в залі. Ми зробимо Київ містом підприємців на цілих три дні", – говорить засновник GeniusMarketing Олесь Тимофєєв.

Разом з відкриттям офіційного продажу став доступний список запрошених спікерів.

Ось деякі імена:

Євген Черняк – власник холдингу Global Spirits, представник списку ТОП-100 підприємців за версією Forbes Ukraine;

– власник холдингу Global Spirits, представник списку ТОП-100 підприємців за версією Forbes Ukraine; Дмитро Дубілет – засновник найтехнологічнішого банку України Monobank;

– засновник найтехнологічнішого банку України Monobank; Дмитро Деркач – засновник успішної української мережі кінотеатрів "Планета Кіно";

– засновник успішної української мережі кінотеатрів "Планета Кіно"; Alex Ikonn – співзасновник всесвітньо відомої компанії Luxy Hair і однойменного YouTube-каналу із більш ніж 3.2 млн підписників.

На офіційному сайті – gmsummit.me – вже доступний повний список тих, хто виступить на ювілейній Лабораторії. Він регулярно поповнюється. Забронювати квитки можна прямо зараз.