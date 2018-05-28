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Учасниці гурту "НеАнгели" похизувались струнким тілом в купальниках: пікантні фото

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Учасниці гурту
Учасниці гурту "НеАнгели"

Слава та Віка з українського гурту "НеАнгели" можуть похизуватись звабливими формами та стрункою талією. Свої знімки співачки активно публікують в соціальній мережі Instagram.

У блогах Віки та Слави з'явились знімки у купальниках, від яких прихильники були в захваті. Співачки зробили пікантні знімки під час гастролей до міста Болград, що на Одещині. 

Читайте також: Віка з "НеАнгелів" засвітила розкішні форми в купальнику: гарячі знімки

Для фото Слава з "НеАнгелів" обрала чорний закритий купальник зі стильними вирізами. Артистка позувала у великому чані з водою та біля заготівлі дров. Співачка виглядала розкішно та звабливо, демонструючи струнку талію та пишні груди.

Іноді трапляються випадкові приємності. Хоча випадковості – не випадкові. Дякую за гостинність, Білгород,
– написала Слава. 

А от Вікторія з колективу "НеАнгели" надала перевагу яскравому купальнику без бретельок. Зірка занурилась у воду, грайливо дивлячись у камеру. Також артистка продемонструвала красу свого тіла, сидячи біля великого чану, вода в якому підігрівалась вогнем. 

"Я горю", – звабливо підписала знімок Віка. 

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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