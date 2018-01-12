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Учасниці шоу "Модель XL" знялися у нижній білизні: спокусливі фото

20:15, 12 січня 2994 Читать новость на русском
Учасниці шоу
Учасниці шоу "Модель XL" в нижній білизні / hochu.ua

Восьмий та фінальний випуск "Модель XL" вийшов на каналі "1+1" 19 грудня. Переможницею стала Марія Павлюк. Інші учасниці шоу також стали успішними plus-size моделями та успішно будують свої кар'єри в моделінгу.

П'ятеро учасниць проекту "Модель XL" стали героїнями спецпроекту від Hochu.ua, який присвячений сильним жінкам. Моделі поділилися власними думками про жіночу силу, сексуальність, любов до себе та взяли участь у фотосесії.

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Учасниці шоу "Модель XL": фотосесія в нижній білизні

Моделі позували у нижній білизні та зовсім не відчували жодних незручностей щодо своїх форм. Адже моделі plus-size стають дедалі популярнішими у сучасній індустрії моди, а нав’язливі стандарти краси 90-60-90 поступово відходять у минуле. З кожним днем пишнотілі моделі розвінчують міф про те, що надмірна худорлявість привабливіша за пишні форми.


Олеся Прит, Аліса Дубровська та Ріма Пенджієва

"Сила жінки в гармонії душі і тіла. Як тільки ми приймаємо і любимо себе – ми стаємо сильнішими та впевненими. Впевнений погляд, енергетичний посил, привабливість – це і є сила", – вважає Ріма Пенджієва.


Аліса Дубровська та Ольга Євса

"Страх – це те, що заважає жити. Навіть найсміливіші люди бояться невдач і невідомості. Я вважаю себе сміливою людиною, але теж переживаю почуття страху. Коли я з ним борюся, то стаю безстрашною, адже я не хочу здаватися", – стверджує Аліса Дубровська.


Учасниці шоу "Модель XL": фотосесія в нижній білизні

"Сексуальність – це внутрішня енергія, якою володіє кожна жінка. Це не ідеальна фігура, великі груди, одяг або макіяж, а сприйняття світу і себе. Одного разу я сильно схудла, що відобразилося на моєму здоров'ї. Я хотіла бути ідеальною, але в гонитві за бездоганними параметрами втратила здатність радіти і бути щасливою. Так я зрозуміла, що відчуваю себе сексуальною, коли я в природному для себе стані – тобто коли я "в тілі", – розповідає Олеся Прит.


Олеся Прит, Аліса Дубровська, Ольга Євса, Ірина Купчак та Ріма Пенджієва

"Я соромилася свого тіла, і найбільше почуття сорому у мене викликала моя посмішка. Згодом я зрозуміла, що посмішка – моя особливість, якою я можу користуватися, як модель. Я стала частіше посміхатися на фотосесіях, активно проявляти емоції – я дуже емоційна і мені складно стримувати прояви почуттів. Все залежить від того, як ти сама до себе ставишся", – наголошує Ольга Євса.


Олеся Прит, Аліса Дубровська, Ольга Євса, Ірина Купчак та Ріма Пенджієва

"Якби ще два роки тому мені сказали, що я буду працювати в сфері моделінгу, я б просто не повірила. Тоді у мене було багато комплексів, пов'язаних із зовнішністю, тому що я постійно порівнювала себе з іншими і відчувала, що не відповідаю прийнятим стандартам. Plus-size моделі показують, що краса може бути різною. Особливості, які хтось вважав недоліками, я перетворила в переваги, за які мене люблять. Те, що я відрізняюся від інших, не означає, що я гірше – просто я інша", – стверджує Ірина Купчак.


Олеся Прит, Аліса Дубровська, Ольга Євса, Ірина Купчак та Ріма Пенджієва

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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