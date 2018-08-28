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Учасниця гурту Spice Girls Мелані Браун лікується від алкоголізму та секс-залежності

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Мелані Браун
Мелані Браун / Фото з відкритих джерел

Співачку з псевдонімом Mel B, яка є колишньою учасницею гурту Spice Girls, звернулася до британської клініки для того, щоб позбутися алкоголізму та сексуальної залежності.

Mel B зізналася, що останні півроку після розлучення з чоловіком були для неї найважчими. Про це повідомляє видання The Sun.

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Це був болісний досвід, я знову і знову переживала всі ті проблеми, з якими стикалася – починаючи від смерті батька до моїх стосунків з чоловіками. Я зізнаюся, що випивала, щоб заглушити цей біль. Але це лише спосіб, завдяки якому багато людей намагаються закритися від того, що відбувається навколо. Так, іноді мені було важко впоратися з усіма емоціями, які я відчувала. Але з випивкою і сексом все ставало неважливим,
– розповіла співачка.

Зазначається, що Мелані захопилася вживанням алкоголю та часто могла змінювати статевих партнерів.

Як інформують західні ЗМІ, на початку серпня екс-солістка Spice Girls розпочала курс терапії під назвою EMDR, під час якого пацієнти заново переживають хворобливі спогади і вчаться справлятися з ними самостійно.

"Я усвідомила, що перебуваю в кризовій ситуації. Але я працюю над тим, щоб стати кращою версією себе для моїх дітей, для моєї сім'ї і для всіх людей, хто мене підтримував", – додала вона.

Нагадаємо, що в грудні 2017 року Мелані Браун та її другий чоловік Стівен Белафонте офіційно розлучились після 10 років шлюбу. Опіку над спільною донькою Медісон розподілили на двох батьків. Ще на початку минулого року Мелані Браун заявила про знущання Стівена, – за її словами, він постійно бив співачку та погрожував розправою у разі розлучення. Також було оприлюднено пікантні деталі, де Белафонте застукали у сексі втрьох з нянею їхніх дітей.

Теги: LifeStyle Музика Лікування Алкоголь
Джерело: 24 Канал
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