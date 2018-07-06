20:36
6 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
28°C 16°C
  • субота
    26°C 17°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    25°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Футбол без Путіна. Наташі, які рятують світ
Вєсті Кремля
22:25, 5 липня
Вєсті.UA. Вогняна Тимошенко. Зоряна війна Гройсмана з контрабандою
Вєсті.UA
19:42, 5 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, сьогодні
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Учасниця гурту Spice Girls Мелані Браун вчетверте стане мамою

157 Читать новость на русском
Мелані Браун і Гаррі Мадатян
Мелані Браун і Гаррі Мадатян / Instagram / @gary_90210

Одна з учасниць відомого поп-гурту Spice Girls, який нещодавно повідомив про своє возз’єднання, Мелані Браун (Mel B), сповістила радісну новинку – вона вагітна четвертою дитиною.

Про це повідомив новий бойфренд артистки стиліст і бізнесмен Гаррі Мадатян.

Читайте також: "Не слухайте Вікторію": учасниця Spice Girls підтвердила возз'єднання гурту

"Сенсаційна новина! Я і Мел Бі чекаємо первістка! Хлопчик чи дівчинка?", – заінтригував дописом чоловік в Instagram-Stories.


Мелані Браун вчетверте стане мамою

Для 43-річної британської виконавиці ця дитина вже буде четвертою, а от для Мадатяна – першою. Романтичні стосунки у закоханих розпочались минулого року, але офіційно вони підтвердились у вересні 2017-го.

 

Як відомо, старшу доньку Фінікс Мелані народила від чоловіка Джиммі Галзара (в шлюбі 1998-2000 рр). Також у неї є дівчинка Енджел від актора Едді Мерфі. У шлюбі зі Стівеном Белафонте у Браун також народилася третя дочка Медісон (в шлюбі 2007-2017 рр).

Нагадаємо, що в грудні 2017 року Мелані Браун та її другий чоловік Стівен Белафонте офіційно розлучились після 10 років шлюбу. Опіку над спільною донькою Медісон розподілили на двох батьків. Ще на початку минулого року Мелані Браун заявила про знущання Стівена, – за її словами, він постійно бив співачку та погрожував розправою у разі розлучення. Також було оприлюднено пікантні деталі, де Белафонте застукали у сексі втрьох з нянею їхніх дітей.

Теги: LifeStyle Музика Діти Зіркові мами Spice Girls
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Почему таких, как Сенцов и Балух, настолько ненавидят "русские"
сьогодні, 19:00 Почему таких, как Сенцов и Балух, настолько ненавидят "русские"
Блог Медіа 404
Відпочинок у Грузії: секрети успішної і дешевої поїздки
сьогодні, 18:06 Відпочинок у Грузії: секрети успішної і дешевої поїздки
Настя Сукач 641
Гибель солдат от разрыва миномета "Молот": как Порошенко мог предотвратить трагедию?
сьогодні, 17:00 Гибель солдат от разрыва миномета "Молот": как Порошенко мог предотвратить трагедию?
Юрий Касьянов 967
Контроль над медіа – контроль над владою: як Порошенко захоплює колишні активи Януковича
сьогодні, 16:00 Контроль над медіа – контроль над владою: як Порошенко захоплює колишні активи Януковича
Сергій Лещенко 362
Закон 6688 о блокировке сайтов недоработан: что нужно изменить в документе
сьогодні, 15:00 Закон 6688 о блокировке сайтов недоработан: что нужно изменить в документе
Юрій Бутусов 152
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук