Учасниця гурту Spice Girls Мелані Браун вчетверте стане мамою

Одна з учасниць відомого поп-гурту Spice Girls, який нещодавно повідомив про своє возз’єднання, Мелані Браун (Mel B), сповістила радісну новинку – вона вагітна четвертою дитиною.

Про це повідомив новий бойфренд артистки стиліст і бізнесмен Гаррі Мадатян.

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"Сенсаційна новина! Я і Мел Бі чекаємо первістка! Хлопчик чи дівчинка?", – заінтригував дописом чоловік в Instagram-Stories.



Мелані Браун вчетверте стане мамою

Для 43-річної британської виконавиці ця дитина вже буде четвертою, а от для Мадатяна – першою. Романтичні стосунки у закоханих розпочались минулого року, але офіційно вони підтвердились у вересні 2017-го.

Допис, поширений Gary Madatyan (@gary_90210) 15 Лис 2017 р. о 7:26 PST

Як відомо, старшу доньку Фінікс Мелані народила від чоловіка Джиммі Галзара (в шлюбі 1998-2000 рр). Також у неї є дівчинка Енджел від актора Едді Мерфі. У шлюбі зі Стівеном Белафонте у Браун також народилася третя дочка Медісон (в шлюбі 2007-2017 рр).

Нагадаємо, що в грудні 2017 року Мелані Браун та її другий чоловік Стівен Белафонте офіційно розлучились після 10 років шлюбу. Опіку над спільною донькою Медісон розподілили на двох батьків. Ще на початку минулого року Мелані Браун заявила про знущання Стівена, – за її словами, він постійно бив співачку та погрожував розправою у разі розлучення. Також було оприлюднено пікантні деталі, де Белафонте застукали у сексі втрьох з нянею їхніх дітей.