19:21
27 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 19°C
  • субота
    28°C 20°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Багаторукий ПутІндус. Жиріновського бомбануло
Вєсті Кремля
21:08, 26 липня
Вєсті.UA. Дипломований Гройсман. 11 друзів Холодницького
Вєсті.UA
21:32, 26 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ДТП З HUMMER У КИЄВІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Учасниця шоу "Холостяк" Галина може стати переможницею "Міс Україна 2018"

173 Читать новость на русском
Галина Присташ візьме участь у "Міс України 2018"
Галина Присташ візьме участь у "Міс України 2018" / Фото із соцмереж

Одна з найемоційніших учасниць шоу "Холостяк" Галина Присташ побореться за перемогу на національному конкурсі краси "Міс Україна 2018".

Ще 25 травня відбувся фінал романтичного проекту "Холостяк", а його учасники досі мають неабияку популярність в Україні. Тисячі прихильників шоу спостерігають за подальшою долею його фіналісток, зокрема, Галини Присташ, яка покинула Рождена Анусі за крок до перемоги. 

Читайте також: Хотілось бути невидимою, – переможниця шоу "Холостяк" Іванна розповіла про життя після проекту

Результати проекту не повпливали на яскраву конкурсантку: вона із запалом поринула в роботу та активно почала розвивати свою кар'єру. Нещодавно ж Галина Присташ приголомшила всіх заявою про участь в "Міс України 2018". Зірка пройшла відбірковий етап конкурсу та готова боротись за перемогу з головними красунями країни. 

Якщо мріяти, то бути відданим мрії на 100%. Якщо мати бажання, то вкладати 100% зусиль. Якщо знати істину, то вірити в неї на 100%! Скоро відбудеться всеукраїнський конкурс краси "Міс України 2018", і я знаю свою ціль,
– ствердно написала Галина Присташ.

 

У відеозверненні фіналістка шоу "Холостяк" подякувала прихильникам за підтримку та попросила їх так само допомагати їй під час участі в престижному конкурсі. 

Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Скандальна Надія Савченко: топ-факти про екс-бранку Кремля
сьогодні, 19:03 Скандальна Надія Савченко: топ-факти про екс-бранку Кремля
Торговельна війна між ЄС та США: нічия на користь Трампа
сьогодні, 18:02 Торговельна війна між ЄС та США: нічия на користь Трампа
Борис Немировський
Санкции США против Турции: чего хочет добиться Трамп
сьогодні, 17:01 Санкции США против Турции: чего хочет добиться Трамп
Блог Соцмережі
День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
сьогодні, 16:03 День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
Андрій Шляхтін 1608
Как на самом деле была крещена Русь
сьогодні, 15:00 Как на самом деле была крещена Русь
Блог Медіа
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук