Учасниця шоу "Холостяк" Галина може стати переможницею "Міс Україна 2018"

Одна з найемоційніших учасниць шоу "Холостяк" Галина Присташ побореться за перемогу на національному конкурсі краси "Міс Україна 2018".

Ще 25 травня відбувся фінал романтичного проекту "Холостяк", а його учасники досі мають неабияку популярність в Україні. Тисячі прихильників шоу спостерігають за подальшою долею його фіналісток, зокрема, Галини Присташ, яка покинула Рождена Анусі за крок до перемоги.

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Результати проекту не повпливали на яскраву конкурсантку: вона із запалом поринула в роботу та активно почала розвивати свою кар'єру. Нещодавно ж Галина Присташ приголомшила всіх заявою про участь в "Міс України 2018". Зірка пройшла відбірковий етап конкурсу та готова боротись за перемогу з головними красунями країни.

Якщо мріяти, то бути відданим мрії на 100%. Якщо мати бажання, то вкладати 100% зусиль. Якщо знати істину, то вірити в неї на 100%! Скоро відбудеться всеукраїнський конкурс краси "Міс України 2018", і я знаю свою ціль,

– ствердно написала Галина Присташ.

Допис, поширений GalinaPrystash (@galinaprystash) 26 Лип 2018 р. о 12:41 PDT

У відеозверненні фіналістка шоу "Холостяк" подякувала прихильникам за підтримку та попросила їх так само допомагати їй під час участі в престижному конкурсі.