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Учасниця українського "Голосу" хоче представляти іншу країну на Євробаченні-2018: відео

15:19, сьогодні 5376 Читать новость на русском
Асмік Шіроян
Асмік Шіроян / Фото з Instagram

Учасниця 4 сезону українського шоу "Голосу країни" Асмік Шіроян хоче представити Вірменію на пісенному конкурсі Євробачення-2018 у Португалії.

Асмік Шіроян має українське громадянство. Разом з батьками вона переїхала з Вірменії до українського Дніпра, коли співачці було 4 роки.

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Співачка брала участь у Нацвідборі на Євробачення-2017 також від Вірменії, але не успішно. У цьому році вона буде боротися за участь у пісенному конкурсі з піснею "You&I". Конкурсну композицію писала ціла команда авторів, відомих співпрацею із зірками світового рівня – Джеймсом Артуром, Келлі Кларксон, Кайлі Міноуг, Демі Ловато і іншими. Про це повідомляє офіційний сайт вірменського Нацвідбору.

Asmik Shiroyan – You & I

 

Крім того, до створення номера для відбору Євробачення-2018 приєднається компанія HiHat Productions, що створювала шоу і відео для Ріанни, Джастіна Бібера, Шакіри, Джей Зі, Міссі Еліот і багатьох інших відомих виконавців.


Асмік Шіроян

Асмік Шіроян брала участь в українському шоу "Голос країни". На сліпих прослуховуваннях до Асмік повернулись всі четверо суддів – Святослав Вакарчук, Сергій Лазарєв, Ані Лорак і Тамара Гвердцителі. Однак співачка не пройшла нокаутів. Наразі співачка живе та працює у Києві.

Асмік Широян "Dziwny jest ten swiat" – Голос Країни

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Євробачення 2018 Євробачення Вірменія Новини культури
Джерело: 24 Канал
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