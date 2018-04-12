Участь Німеччини у можливій атаці по Сирії: Меркель зробила важливу заяву

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Німеччина не братиме участь у можливих військових діях у Сирії проти режиму чинного президента країни Башара Асада.

Про це вона заявила у Берліні під час візиту прем'єр-міністра Данії Ларса Лекке Расмуссена у четвер, 12 квітня, передають західні ЗМІ.

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За словами політика, вона виключає участь Німеччини у військовій операції на території Сирії.

"Німеччина тут (у Сирії – "24") не братиме військову участь. Але ми спостерігаємо та підтримуємо все, що показало б, що застосування отруйних речовин є неприйнятним", – зауважила канцлер Німеччини.

Водночас вона підкреслила, що Берлін робитиме все можливе, аби донести до протиборчих сторін думку про "неприйнятність використання хімічної зброї".

"Очевидно, що Сирія не знищила хімічний арсенал. Є багато підтверджень того, що сирійський режим застосував таку зброю", – переконує Меркель.

Крім того, вона зауважила, що остаточного рішення, що США завдаватимуть військовий удар по Сирії, оприлюднено поки не було.

#BREAKING: Merkel rules out German role in possible Syria strike pic.twitter.com/Ov7xC4mOh3 — dpa international (@dpa_intl) April 12, 2018

Нагадаємо, 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими.



Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку. Згодом, 11 квітня глава Білого дому закликав Росію готуватись, бо за потреби "ракети будуть введені в дію".



У РФ своєю чергою напередодні пригрозили, що збиватимуть американські ракети, якщо ті будуть випущені по Сирії.