Участь Оксани Марченко у "Танцях з зірками" – це… Ваша думка

Телеведуча Оксана Марченко офіційно підтвердила свою участь в шоу "Танці з зірками" на телеканалі 1+1, попри критику та обурення.

Участь Марченко, яку пов'язують близькі стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним, викликала чималий резонанс серед українців. Читайте також: Що відомо про Оксану Марченко і чому довкола неї виник скандал А колектив ТСН написав відкритого листа, де публічно висловили незгоду з рішенням керівництва щодо участі телеведучої.