Участь Оксани Марченко у "Танцях з зірками" – це… Ваша думка
Телеведуча Оксана Марченко офіційно підтвердила свою участь в шоу "Танці з зірками" на телеканалі 1+1, попри критику та обурення.
Участь Марченко, яку пов'язують близькі стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним, викликала чималий резонанс серед українців.
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А колектив ТСН написав відкритого листа, де публічно висловили незгоду з рішенням керівництва щодо участі телеведучої.
Джерело: 24 Канал
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