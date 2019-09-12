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      Учитель на Одещині героїзував бойовиків та чекав на Росію: його знайшли – фото і відео

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      В Одеській області вчителя викрили у героїзації терориста Захарченка
      В Одеській області вчителя викрили у героїзації терориста Захарченка / Колаж 24 каналу

      У селі Градениці, що на Одещині, шкільний вчитель не приховував своєї любові до бойовиків та російської окупації. Він відверто героїзував ватажка бойовиків Олександра Захарченка і хвалив "беркутівців".

      Усе це він публікував і "лайкав" у соцмережах, які заборонені в Україні. Там – і Захарченко, і Кобзон, і "подяки"для "беркутівців".

      "Вічна пам’ять. І дуже жаль", – ось такий допис про вбитого ватажка бойовиків Захарченка він "вважає класним". Сподобалось учителеві і фото Захарченка з Кобзоном.


      Фото із фейсбук-сторінки Демьяна Ганула

      сепаратист Одеса
      Фото із фейсбук-сторінки Демьяна Ганула
       

      Такі ж "лайки" від нього отримала карта, на якій частину українських міст пропагандисти зафарбували прапорами країни-агресора. Одеса – серед цих міст.

      Сепаратист Одеса
      Фото із фейсбук-сторінки Демьяна Ганула

      "Беркутівців", які катували та били активістів на майдані, Микола Ласиця вважає "класними мужиками, які встали на захист України".


      Фото із фейсбук-сторінки Демьяна Ганула

      Сепаратистські погляди чоловіка привернули увагу громадських активістів. Вони вирішили навідатися до школи і поспілкуватися з ним з цього приводу, пише Дем'ян Ганул на своїй сторінці у фейсбук.

      Микола Ласниця — так звуть учителя-сепаратиста, підтвердив, що він дійсно вподобав антидержавні повідомлення, але чому він це робив – не розуміє,
      – пише він.

      На опублікованому відео видно – педагог своєї провини не заперечує своєї провини і каже: "так вийшло…". З приводу цього учителя написали заяви до поліції і СБУ, а керівництво школи прийняло рішення про його звільнення.

      Дивіться відео із учителем-сепаратистом:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Анексія Криму Новини Одеси Російська пропаганда
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