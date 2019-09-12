Учитель на Одещині героїзував бойовиків та чекав на Росію: його знайшли – фото і відео

У селі Градениці, що на Одещині, шкільний вчитель не приховував своєї любові до бойовиків та російської окупації. Він відверто героїзував ватажка бойовиків Олександра Захарченка і хвалив "беркутівців".

Усе це він публікував і "лайкав" у соцмережах, які заборонені в Україні. Там – і Захарченко, і Кобзон, і "подяки"для "беркутівців".

"Вічна пам’ять. І дуже жаль", – ось такий допис про вбитого ватажка бойовиків Захарченка він "вважає класним". Сподобалось учителеві і фото Захарченка з Кобзоном.



Фото із фейсбук-сторінки Демьяна Ганула



Фото із фейсбук-сторінки Демьяна Ганула



Такі ж "лайки" від нього отримала карта, на якій частину українських міст пропагандисти зафарбували прапорами країни-агресора. Одеса – серед цих міст.



Фото із фейсбук-сторінки Демьяна Ганула

"Беркутівців", які катували та били активістів на майдані, Микола Ласиця вважає "класними мужиками, які встали на захист України".



Фото із фейсбук-сторінки Демьяна Ганула

Сепаратистські погляди чоловіка привернули увагу громадських активістів. Вони вирішили навідатися до школи і поспілкуватися з ним з цього приводу, пише Дем'ян Ганул на своїй сторінці у фейсбук.

Микола Ласниця — так звуть учителя-сепаратиста, підтвердив, що він дійсно вподобав антидержавні повідомлення, але чому він це робив – не розуміє,

– пише він.

На опублікованому відео видно – педагог своєї провини не заперечує своєї провини і каже: "так вийшло…". З приводу цього учителя написали заяви до поліції і СБУ, а керівництво школи прийняло рішення про його звільнення.



Дивіться відео із учителем-сепаратистом: