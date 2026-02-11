Батько, який загинув з дітьми через удар по Богодухові, був військовим з ампутацією
- Російський удар дроном по Богодухові призвів до загибелі батька і трьох маленьких дітей, батько був демобілізованим військовим з ампутацією ноги.
- Вагітна мати отримала тяжкі поранення, серед яких черепно-мозкова травма і опіки, після удару безпілотником типу "Герань-2".
Російський удар дроном по житловому будинку в Богодухові на Харківщині забрав життя батька та трьох маленьких дітей. Загиблий чоловік був демобілізованим військовим, який повернувся з фронту з ампутацією ноги.
Вагітна мати родини дістала тяжкі поранення і перебуває під наглядом лікарів. Про це повідомляє Суспільне Харків.
Що відомо про трагедію?
Увечері 10 лютого російський безпілотник влучив у житловий будинок у Богодухові на Харківщині. Унаслідок удару загинули 34-річний батько родини та троє його дітей – двоє однорічних хлопчиків і дворічна дівчинка.
За словами очільника громади Віктора Коваленка, чоловік був демобілізованим військовим: він повернувся з війни з інвалідністю після ампутації частини ноги та користувався протезом.
Родина лише на початку лютого переїхала до нового будинку в Богодухові.
Вагітна мати дітей, яка перебуває на 35-му тижні, зазнала вибухового поранення, черепно-мозкової травми, контузії та опіків. Також гостру реакцію на стрес отримала 73-річна сусідка.
Родина кілька днів тому евакуювалася із Золочева, який розташований за 13 кілометрів від кордону з Росією.
Що відомо про атаку БпЛА на Харківщину 10 лютого?
Повітряна тривога у деяких районах Харківської області, зокрема у Богодухівському, тривала з 21 години 10 лютого і до майже 1 ночі 11 числа. Упродовж цього часу російська армія проводила повітряні атаки на регіон.
Згодом Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА, повідомив, що у місті Богодухів сталося влучання ворожого БпЛА на територію приватного домоволодіння. Спалахнула пожежа. Попередньо, Росія завдала удару БпЛА типу "Герань-2".
Спершу було відомо, що під завалами могли перебувати діти. Почалася пошуково-рятувальна операція. Та, на жаль, о 00:45 в ОВА написали, що діти загинули. Також від травм помер 34-річний чоловік, який був разом із малюками в будинку.