"За що, мамо": моторошні кадри з місця ракетного удару у Кривому Розі
- 4 квітня Росія завдала баллістичного удару по житловому району Кривого Рогу, внаслідок чого загинуло 14 людей, зокрема 6 дітей.
- Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, більше 50 людей травмовано.
Увечері 4 квітня Росія завдала балістичного удару по житловому району Кривого Рогу. Поряд із місцем влучання снаряду розташований дитячий майданчик, внаслідок чого серед загиблих багато дітей.
Станом на 20:00 відомо про 14 загиблих, серед яких 6 дітей. Ці цифри ще можуть змінитися, передає 24 Канал.
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Смертельний обстріл Кривого Рогу
Російська ракета влучила просто по вулиці, території із житловими будинками. Поруч з місцем влучання був дитячий майданчик. У мережі поширюють моторошні кадри наслідків чергового обстрілу міста окупантами.
Наслідки удару по Кривому Рогу / Фото соцмережі
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На кадрах видно побиті вщент вікна, їх просто винесло. Пошкоджені меблі у класах.
Одна з квартир неподалік місця "прильоту" в Кривому Розі має такий вигляд: дивіться відео +18, містить ненормативну лексику
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Внаслідок атаки травмовано понад 50 людей, ця кількість зростає. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків. Поліцейські проводять поквартирний обхід, перевіряють, чи не залишилися потерпілі люди у помешканнях. Район ураження перекритий працівниками поліції задля охорони публічного порядку та збереження майна громадян.
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