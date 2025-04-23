Рятувальники показали моторошні фото з місця атаки на Марганець. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Фото з місця атаки у Марганці

Ц️инічний удар по Марганцю стався вранці у середу.

Для атаки росіяни застосували FPV-дрон. Він влучив в автобус з працівниками одного з підприємств міста.

️Станом на 10:00 відомо, що унаслідок атаки загинули 9 людей, ще 32 – травмовані.

Обережно, чутливі кадри, 18+! Моторошні фото з місця атаки у Марганці / Фото ДСНС

Нагадаємо, що глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук розповів, що працівники, які їхали в автобусі, прямували на роботу в Марганці.

Він наголосив, що "коли росіяни цілять у звичайних людей – це не війна. Це терор".