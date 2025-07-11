Росія вдарила "Шахедами" по Одесі: є приліт біля стайні, загинув кінь

Росія завдала масованого удару "Шахедами" по Одесі вранці 11 липня. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено стайню, загинув кінь.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Одеську міську раду.

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Які наслідки удару по Одесі

Під час ранкової атаки Росії по Одесі пошкоджена стайня з кіньми. Також, за інформацією місцевих телеграм-каналів, внаслідок ворожої атаки тварини отримали поранення.

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Крім того, повідомляється, що щонайменше 1 кінь міг загинути. Внаслідок ворожої атаки також пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові та адміністративні будівлі та автівки. Наразі відомо про щонайменше 8 постраждалих, їм надається уся необхідна допомога.

До слова, начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що у ніч на 11 липня ворог випустив 50 БпЛА різного тиру. Станом на 09:52 він повідомив про близько 20 "Шахедів", які рухалися Україною з різних напрямків.