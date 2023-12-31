Жінка розповіла про атаку, як вдалось вижити і перші миті після удару. За її словами, вона з рідними перебувала в укритті, коли трапився вибух.
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"Як і кожну тривогу ми спускаємося в укриття. Сиділи ми в укритті, зберігали настанови, слухали те, що треба. В сховищі в принципі все було для новонародженого: пеленки, памперси, серветки. Там тепло було. З нами були медсестри, акушерки", – розповіла породілля.
Єдине, про що думала жінка під час вибухів, – аби вижила дитина.
Ольга не пам'ятає в деталях перші хвилини після вибуху, зокрема і те, як швидко їх евакуювали. "Пригадує, що пролунав дуже потужний вибух, але паніки не було.
"Ніхто абсолютно не панікував. Звичайно, всі злякалися, але щоб такої паніки, такого не було", – додала вона.
Пологовий зазнав значних руйнувань / Фото Суспільного
Працівникам пологового довелося зупиняли водіїв, які проїжджали поряд із пологовим, аби ті відвезли породіль та вагітних додому. Лише після того, коли жінка опинилась вдома, у відносній безпеці, вона почала усвідомлювати, що насправді трапилося.
Чоловік заспокоював жінку, аби вона не панікувала, адже дитині буквально 3 – 4 дні.
"Він дуже за нас злякався. Він в принципі не дав панікувати мені. Просто не панікуй. Все. Тому що там дитина. Ну скільки дитині було, буквально 3-4 дні. І у нас ще вдома була одна дитина", — розповіла Ольга Зарубіна.
Зараз немовля і жінка почувається добре, загрози їх життю немає.
Наслідки обстрілу Дніпра
- Під час атаки 29 грудня росіяни обстріляли будівлю пологового будинку в Дніпрі, а також ТЦ. У місті вщент зруйновано приватний будинок, пошкоджено 8 адмінбудівель, щонайменше два десятки багатоповерхівок й автівки.
- Через влучання по Дніпру, на жаль, вже 6 загиблих. 28 постраждалих. Серед них – 1,5-річна дитина