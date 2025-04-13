"Дідусю, розмовляйте": поліція показала перші хвилини після ракетного удару по Сумах

13 квітня Росія цинічно вдарила ракетами по центру Сум, загинули десятки людей. Поліцейські надавали постраждалим першу медичну допомогу на допомагали їх евакуювати.

Російський удар сбігся з великим релігійним святом, що додає цій атаці ще більше цинічності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

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Поліція допомагала пораненим у Сумах

13 квітня російські військові завдали злочинного ракетного удару по Сумах. У поліції зауважили, що у цей день українські віряни святкують велике релігійне свято – Вербну неділю.

Вербові гілки символізують життя, надію та мир, зауважили у поліції.

Та цей день став днем болю та чорної скорботи для всієї України. Ракетний удар по мирних Сумах – ще один болючий шрам на серці нашої країни. Росія знову принесла смерть. Загинули невинні люди, серед них – діти,

– підкреслили у поліції.

Патрульні та інші служби поліції Сум були на місці удару та допомагали постраждалим, рятували людей.

У Нацполіції показали відео перших хвилин після удару російської ракети. Поліцейські допомагають людям отямитися, надають першу медичну допомогу дітям і дорослим, евакуюють поранених.

Поліцейські допомагають постраждалим після ракетного удару у Сумах: дивіться відео (увага, чутливі кадри!)

Нагадаємо, 13 квітня вранці Росія завдала ракетних ударів по центру Сум. Внаслідок цього загинули та отримали поранення десятки людей. Зруйновано будівлі Сумського державного університету, будинки, біля епіцентру удару проїжджав тролейбус з людьми.