Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, противник атакував безпілотниками місто Златопіль, передає 24 Канал.
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Які наслідки удару по Златополю?
Попередньо, завдано удару БпЛА типу "Герань-2".
На цей час відомо про одну загиблу. Ще 7 людей постраждали, серед них — 13-річна дитина.
Медики оперативно надають допомогу.
Нагадаємо, що близько 11:24 на Харківщині вкотре оголосили тривогу через загрозу ударних дронів.
Тим часом ворожий БпЛА атакував один із навчальних закладів на території Сумської громади. Внаслідок атаки є поранені. Також пошкоджені будівлі. Опісля противник завдав повторного удару безпілотником по Сумській громаді
Попередньо, внаслідок першого удару постраждали шестеро людей: троє жінок та троє чоловіків.
Після другого удару люди, на щастя, не постраждали.
"Терористи, які маскуються під країну з назвою Росія", – так керівник Офісу президента прокоментував атаки на Суми.