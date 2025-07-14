Росіяни атакували Златопіль: є жертва та 7 постраждалих, серед яких – дитина

Окупанти вдарили по Златополю, що на Харківщині. Влада розповіла про наслідки атаки.

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, противник атакував безпілотниками місто Златопіль, передає 24 Канал.

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Які наслідки удару по Златополю?

Попередньо, завдано удару БпЛА типу "Герань-2".

На цей час відомо про одну загиблу. Ще 7 людей постраждали, серед них — 13-річна дитина.

Медики оперативно надають допомогу.

Нагадаємо, що близько 11:24 на Харківщині вкотре оголосили тривогу через загрозу ударних дронів.

Тим часом ворожий БпЛА атакував один із навчальних закладів на території Сумської громади. Внаслідок атаки є поранені. Також пошкоджені будівлі. Опісля противник завдав повторного удару безпілотником по Сумській громаді

Попередньо, внаслідок першого удару постраждали шестеро людей: троє жінок та троє чоловіків.

Після другого удару люди, на щастя, не постраждали.

"Терористи, які маскуються під країну з назвою Росія", – так керівник Офісу президента прокоментував атаки на Суми.