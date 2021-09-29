100 тисяч – це страшна цифра. Це те саме, якби розстріляли невеликий обласний центр, наприклад, Ужгород.

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Нацисти вбили 22 тисячі євреїв за добу

29 вересня 1941 року нацисти наказали усім київським євреям з'явитися у визначеному місці з речами і паспортом. Лише в один той день розстріляли близько 22 тисяч євреїв. Наймолодшій жертві було усього 3 дні.

Роздягнутих людей виводили до краю яру, тож після розстрілів вони скочувалися вниз. Після того, як рів заповнювався 2 – 3 шарами тіл, присипали землею. За хвилину вбивали до 45 осіб.

Ридання і крики заглушали мелодіями вальсів з гучномовців. Кого не встигли знищити, запхали на ніч до гаражів танкоремонтного господарства. Тих, хто ховався, шукали у квартирах.



Серед киян були ті, хто рятував потенційних жертв, як і ті, хто навпаки здавав / Фото 24 каналу

Як розповів співпрезидент Асоціації єврейських організацій та спільнот Йосиф Зісельсу, за перші 2 дні знищили майже половину з 70 тисяч київських євреїв, які залишалися в місті на момент окупації.

Це після того, як забрали на фронт багатьох чоловіків, евакуація була з заводів і фабрик,

– додав він.

Втім поховані в Бабиному Яру не тільки євреї – роми, націоналісти, пацієнти психіатричної лікарні, навіть просто порушники комендантської години. Усіх, кого вважали ворогами або зайвими.

Роковини трагедії у Бабиному Яру: дивіться сюжет 24 каналу

45% українців не знає, де взагалі розташований Бабин Яр

Зараз, 80 років по тому, майже 45% українців не знає, де взагалі розташований Бабин Яр. Втім ще 50 років тому років ситуація була значно гіршою.



У Бабиному Яру вбили 100 тисяч людей / Фото 24 каналу

За словами голови Українського інституту національної пам’яті Антона Дробовича, СРСР старанно викреслював цю пам'ять. Забороняли вшановувати, намагалися перешкоджати розповіді правду. Для того, щоб це не консолідувало єврейську спільноту.

На місці трагедії буде 2 меморіали

Зараз поруч з місцем трагедії створюють 2 меморіали. Державний – за участі українських вчених і істориків. За концепцією це має бути величезний меморіальний парк з двома музеями – пам'яті жертв Бабиного Яру і голокосту.

Навколо іншого проєкту тліє скандал. По-перше, меморіальну синагогу будують на місці колишнього православного кладовища. Інша проблема – фінансування, яке має російське походження.

Фінансують ті колеги, які мають єврейське походження і мають особистий зв'язок до цієї події і до трагедії, в яких загинули родичі. Вони всі є вихідцями з України, за винятком одного американського мільярдера,

– пояснив член правління меморіального центру Бабин Яр Руслан Кавацюк.

Окрім українців і американця, проєкт фінансують і троє російських бізнесменів українського походження. Співпрезидент Асоціації єврейських організацій та спільнот України припускає, що це – не випадковість.



Навколо будівництва синагоги виник скандал / Фото 24 каналу

"Це частина гібридної війни. Цей проєкт – російський. Частина інформаційного фронту гібридної війни", – переконаний Йосиф Зісельс.

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Водночас більшість українців вважають важливим шанувати і берегти пам'ять усіх, хто загинув на цьому місці, і не забувати про трагедію. Майже 80% хочуть, щоб цю річницю вшановували на найвищому державному рівні.