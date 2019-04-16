Удар для цілої нації: як реагують світові політики на пожежу у Нотр-Дамі

Пожежу у Соборі Паризької Богоматері, яка спалахнула увечері 15 квітня, вдалося загасити. За попередніми даними, причиною займання стали реставраційні роботи, які тут розпочалися на початку квітня.

Президент Франції Еммануель Макрон висловив свої співчуття у соцмережі, Зазначивши, що пожежа стала ударом для цілої нації. У своєму Twitter він написав, що сьогодні горить частина їх самих.

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 квітня 2019 р.

Також він пообіцяв відновити пошкоджений у пожежі середньовічний Собор Паризької Богоматері. З 16 квітня Макрон розпочне кампанію зі збору коштів.

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Очільник Білого дому Дональд Трамп теж прокоментував пожежу, закликавши діяти швидко і по можливості використовувати пожежні вертольоти

"Я сподіваюся на краще завершення. Ми всі хочемо сказати Парижу, Франції про нашу підтримку, про надії, і ми просимо Божого благословення. Вони проходять через важке випробування. Це дуже сумно. Це одна зі справжніх катастроф", – підкреслив президент США.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 квітня 2019 р.

Його дружина Меланія Трамп не залишилася осторонь, написавши, що молиться за безпеку кожного: "серце розбилося від побаченого вогню в Нотр-Дам де Парі".

My heart breaks for the people of Paris after seeing the fire at Notre Dame Cathedral. Praying for everyone’s safety. — Melania Trump (@FLOTUS) 15 квітня 2019 р.

Екс-кандидатка у президенти США Гілларі Клінтон також не залишилася осторонь жахливої пожежі легендарного Собору.

"Моє серце з Парижем. Нотр-Дам – це символ нашої здатності як людських істот об'єднуватися для кращої мети – створення захоплюючих місць для поклоніння, яких не може створити людина поодинці...", – написала Клінтон.

My heart goes out to Paris. Notre Dame is a symbol of our ability as human beings to unite for a higher purpose—to build breathtaking spaces for worship that no one person could have built on their own. I wish France strength and shared purpose as they grieve and rebuild. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 15 квітня 2019 р.

Віце-президент США Майк Пенс нагадав що Нотр-Дам де Парі вважають символом віри людей по всьому світові: "Серце розривається, коли бачиш цей будинок Бога у вогні. Наші думки та молитви із пожежниками та всіма парижанами".

Notre Dame is an iconic symbol of faith to people all over the world – and it is heartbreaking to see a house of God in flames. Our thoughts and prayers are with the firefighters on the scene and all the people of Paris. https://t.co/5Pecbf02em — Vice President Mike Pence (@VP) 15 квітня 2019 р.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель також відреагувала на пожежу у Нотр-Дамі через свого представника: "Яка це біль бачити жахливі образи нашої Леді e вогні. Нотр-Дам є символом Франції і нашої європейської культури. Ми на їхньому боці".

Прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза ​​Мей написала, що думками вона з французами, а також звернулася до "екстрених служб, які борються з жахливим вогнем собору Нотр-Дам".

My thoughts are with the people of France tonight and with the emergency services who are fighting the terrible blaze at Notre-Dame cathedral. — Theresa May (@theresa_may) 15 квітня 2019 р.

Голова Європейської ради Дональд Туск написав в соцмережі: "Собор Паризької Богоматері – це собор всієї Європи. Ми всі сьогодні з Парижем. Мої співчуття народу Франції".

Notre-Dame de Paris est Notre-Dame de toute l’Europe. We are all with Paris today. — Donald Tusk (@eucopresident) 15 квітня 2019 р.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в Twitter написав, що пожежа у Нотр-Дам "розбила серце"

Absolutely heartbreaking to see the Notre-Dame Cathedral in flames. Canadians are thinking of our friends in France as you fight this devastating fire. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 15 квітня 2019 р.

Чому почалася пожежа

Офіційно причини займання поки не встановлені. За попередньою версією джерелом займання могли стати дерев'яні риштування встановлені в ході реставрації будівлі собору.

До операції з ліквідації пожежі було залучено близько 400 пожежників, один з них отримав серйозні травми. Співробітники і відвідувачі були евакуйовані.

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Пожежу приборкували майже дев'ять годин. Під час ліквідації пожежі рятувальники вирішили відмовитися від ідеї гасіння займання з повітря , оскільки це могло суттєво пошкодити каркас собору.

Прокуратура Парижа розпочала розслідування щодо ненавмисного завдання шкоди. Розслідування було доручено регіональному управлінню судової поліції. Слідчі вже допитали будівельників, які виконували реставраційні роботи у соборі.

Наскільки постраждав собор

Зруйновано верхню частину шпиля, годинник і значну частину покрівлі собору, також сильно постраждали вітражі. Внаслідок обвалу покрівлі в одному місці пробито велику діру у стелі.

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Загалом серйозних втрат вдалося уникнути: кам'яна частина собору збереглася. Пожежники також наголосили, що каркас собору та двох його веж вдалося зберегти. Поки незрозуміло, які релігійні реліквії і твори мистецтва вдалося врятувати від вогню.

Що відомо про Собор Паризької Богоматері?Це одна з найбільш відомих визначних пам'яток Парижа. Його будували майже двісті років – з середини дванадцятого до середини чотирнадцятого століття.

Минулого року у Франції розпочали масштабну кампанію зі збору коштів задля його збереження, оскільки він серйозно почав руйнуватися. Реставраційні роботи тут розпочали на початку квітня. Їхня вартість оцінюється у 6 мільйонів євро.

Дивіться відео: Пожежа у Соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі)