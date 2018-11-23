Удар Коноплянки потрапив у топ-5 голів туру Ліги націй: відео

Гол півзахисника збірної України Євгена Коноплянки у ворота Словаччини потрапив у п'ятірку найкращих у останньому турі Ліги націй.

Нагадаємо, у матчі між збірними Словаччини та України, півзахисник "синьо-жовтих" забив на початку другого тайму. Однак це не врятувало Україну від принизливої поразки 4:1.

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Окрім голу Коноплянки, також у переліку – влучні удари Харіса Сеферовіча (Швейцарія), Тімо Вернера (Німеччина), Еніса Бардхі (Македонія) та Марселя Бюхеля (Ліхтенштейн).