Удар Коноплянки потрапив у топ-5 голів туру Ліги націй: відео
Гол півзахисника збірної України Євгена Коноплянки у ворота Словаччини потрапив у п'ятірку найкращих у останньому турі Ліги націй.
Нагадаємо, у матчі між збірними Словаччини та України, півзахисник "синьо-жовтих" забив на початку другого тайму. Однак це не врятувало Україну від принизливої поразки 4:1.
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Окрім голу Коноплянки, також у переліку – влучні удари Харіса Сеферовіча (Швейцарія), Тімо Вернера (Німеччина), Еніса Бардхі (Македонія) та Марселя Бюхеля (Ліхтенштейн).
Джерело: 24 Канал
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