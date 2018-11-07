Удар по репутації: Ryanair звільнила робітників через фото, на якому вони сплять на підлозі
Бюджетна авіакомпанія Ryanair звільнила шість робітників одного екіпажу через фото.
Про це повідомляє Euronews.
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Причиною для звільнення стало фото, на якому зазначені співробітники сплять на підлозі в одному з офісів авіакомпанії.
Ryanair стверджує, що це фото – постановочне, а його публікація завдала шкоди діловій репутації авіаперевізника.
Відзначається, що екіпаж просив розмістити їх в готелі за рахунок роботодавця, але Ryanair робити це відмовилася. Перевізник повідомив, що цим співробітникам була надана можливість провести ніч у VIP-ложі аеропорту.
Нагадаємо, Ryanair відома у Європі бюджетна авіакомпанія. Історія створення лоукосту починається у Ірландії. Але тепер це найбільший європейський перевізчик. 14 березня 2017 року Boeing авіакомпанії Ryanair вперше в історії здійснив посадку в Україні.