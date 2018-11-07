Удар по репутації: Ryanair звільнила робітників через фото, на якому вони сплять на підлозі

Бюджетна авіакомпанія Ryanair звільнила шість робітників одного екіпажу через фото.

Про це повідомляє Euronews.

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Причиною для звільнення стало фото, на якому зазначені співробітники сплять на підлозі в одному з офісів авіакомпанії.

Ryanair стверджує, що це фото – постановочне, а його публікація завдала шкоди діловій репутації авіаперевізника.

Відзначається, що екіпаж просив розмістити їх в готелі за рахунок роботодавця, але Ryanair робити це відмовилася. Перевізник повідомив, що цим співробітникам була надана можливість провести ніч у VIP-ложі аеропорту.

This is a Ryanair 737 crew based in Portugal, stranded in Malaga, Spain a couple of nights ago due to storms. They are sleeping on the floor of the Ryanair crew room. RYR is earning €1.25 billion this year but will not put stranded crews in a hotel for the night. @peterbellew ? pic.twitter.com/lILWZVqqGj — Jim Atkinson (@Jimbaba) October 14, 2018

Нагадаємо, Ryanair відома у Європі бюджетна авіакомпанія. Історія створення лоукосту починається у Ірландії. Але тепер це найбільший європейський перевізчик. 14 березня 2017 року Boeing авіакомпанії Ryanair вперше в історії здійснив посадку в Україні.