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      Удар по репутації: Ryanair звільнила робітників через фото, на якому вони сплять на підлозі

      64 Читать новость на русском
      Робітники компанії
      Робітники компанії / Фото з соціальних мереж

      Бюджетна авіакомпанія Ryanair звільнила шість робітників одного екіпажу через фото.

      Про це повідомляє Euronews.

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      Причиною для звільнення стало фото, на якому зазначені співробітники сплять на підлозі в одному з офісів авіакомпанії.

      Ryanair стверджує, що це фото – постановочне, а його публікація завдала шкоди діловій репутації авіаперевізника.

      Відзначається, що екіпаж просив розмістити їх в готелі за рахунок роботодавця, але Ryanair робити це відмовилася. Перевізник повідомив, що цим співробітникам була надана можливість провести ніч у VIP-ложі аеропорту.

      Нагадаємо, Ryanair відома у Європі бюджетна авіакомпанія. Історія створення лоукосту починається у Ірландії. Але тепер це найбільший європейський перевізчик. 14 березня 2017 року Boeing авіакомпанії Ryanair вперше в історії здійснив посадку в Україні. 

      Теги: авіація Ryanair
      Джерело: 24 Канал
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