Удар по Сирии: показуха, которая навредила РФ

Главная в мире история последних дней – это бомбардировка Сирии британцами, американцами и французами, то что было перед ней и то, ну и что началось после.

В прошлой своей передаче я говорил, что западный по позициям Башара Асада будет чистой воды показухой. Так, в общем, и вышло. Американцы, британцы и французы в ночь на 14 апреля выпустили по Сирии 105 ракет, даже не входя в ее воздушное пространство.

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По официальным данным, все эти ракеты достигли своих целей – мест разработки и хранения химического оружия. На разведывательных фотографиях видно, что здания складов, исследовательского института и командного центра, по которым пришелся удар, полностью разрушены.

Это дало возможность Дональду Трампу объявить: "Идеально выполненный удар вчера вечером. Спасибо Франции и Великобритании за их мудрость и военную мощь. Лучший результат из возможных. Миссия выполнена!".

Если миссия была показать летающие ракеты и взрывающиеся дома, то да, выполнена. Но если задача была помешать Башару Асаду заниматься уничтожением своего населения, то у меня плохие новости для Трампа: Асад совершенно спокойно может убивать людей и далее.

В результате американского удара (участие британцев и французов было символическим) не погиб ни один сирийский военный, не уничтожен ни один танк или самолет. Все ценное сирийцы спрятали заранее, военная машина Асада никак не пострадала.

Более того, его пропагандистская машина даже получила свежего топлива! Сирийское телевидение объявило, что ПВО страны сбили 70 из 105 ракет. Это вызвало приступ невероятной гордости у сирийцев, которые выскочили на улицы Дамаска, протестуя против США.

Я, правда, думаю, что ничего сирийцы не сбили, но сейчас это уже и не важно. Американцам сказали, что все ракеты попали в цель, сирийцам – что почти все они были сбиты, но результат одинаковый: и те, и другие очень довольны своими правителями! Хотя в реальности, повторюсь, практически ничего не изменилось.

Строго говоря, американцы и вовсе могли не запускать свои томагавки, а просто показать по телевизору графику, как они стартуют, летят и взрываются. Сирийцы могли показать такой ж мультик – но как они сбивают эти ракеты. Эффект был бы таким же, но хоть денег сэкономили бы.

Глупее всех в этой ситуации выглядели, пожалуй, российские лидеры. Перед этой операцией они громогласно объявили, что будут сбивать все, что только попробует приблизиться к Сирии.

И вот – летит куча самолетов и сто крылатых ракет. Самое время действовать, показать себя и свои возможности! Но российские "не имеющие аналогов" системы ПВО то ли не включились, то ли просто ничего не заметили. Их там как будто и вовсе не было.

Американцы заявили, что по российским объектам не стреляли, да и присутствия в Сирии россиян во время этого удара даже не обнаружили.

Сейчас всякие ватные эксперты до хрипоты спорят, как же так вышло. И знаете до чего договорились? Это, оказывается, была стратегическая хитрость: американцы хотели развязать третью мировую, но Путин не дал им такой возможности! Это похоже на шизофрению, но да, они и правда так думают...

Впрочем, это уже и не слишком важно. Дело в том, что Дональд Трамп вовсе не собирается бомбить Сирию неделями или месяцами. Он объявил, что пока одного раза хватит. Хотя, конечно, могут и повторить, если Асад снова начнет применять химическое оружие.

Кстати, России США пригрозили новыми санкциями за поддержку сирийского режима. Их должны огласить в самом скором времени. С санкциями США, похоже, только начинают входить во вкус.

Впрочем, у американского президента сейчас другая главная забота – Северная Корея. Он активно готовится к встрече с тамошним диктатором Ким Чен Ыном. Переговоры эти сначала планировались на апрель, потом их перенесли на май, сейчас вот уже говорят об июне.

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И вся эта сирийская история, вероятно, была специально сделана одноразовой, показушной и несерьезной, чтобы слишком сильно не напугать Ким Чен Ына раньше времени.

На переговорах с ним Трамп собирается потребовать установления безъядерного статуса Корейского полуострова в течение одного года. Но после бомбардировки Сирии американскому президенту будет очень сложно объяснить, что Ким Чен Ыну ничего не грозит, если он откажется от ядерного оружия.

Сейчас официальная позиция Кима такая: Украина и Ливия в свое время отказались от ядерного оружия под западные гарантии безопасности. Смотрим, что там теперь: украинская территория оккупирована, на Донбассе идет война. Ливийский лидер убит, его страна превратилась в кровавое месиво. Запад о своих гарантиях безопасности даже не вспомнил.

После этих историй, а также после нынешних бомбардировок Сирии Дональду Трампу придется показать настоящие чудеса дипломатии, чтобы заставить Кима отказаться от единственной настоящей гарантии собственной безопасности – ядерного оружия.

Я надеюсь, что у него это получится. Поскольку если и там дело дойдет до крылатых ракет и ночных авиаударов, то КНДР, в отличие от Сирии, может и ответить. Термоядерной бомбой.

Самоубийство РФ

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли сразу после нанесения ударов по Сирии анонсировала новые санкции против РФ – как раз за поддержку режима Башара Асада.

Какими именно будут эти санкции, она не сказала, но едва ли они могут быть более зверскими и бесчеловечными, чем те, которые собирается ввести против России ее собственная Государственная дума.

Автором закона о совершенно фашистских антироссийских санкциях стал спикер парламента РФ - Вячеслав Володин (кстати, Володин – просто идеальная фамилия для миньона и прихлебателя Владимира Путина).

В числе прочего он предложил остановить иностранные инвестиции, уничтожить несколько отраслей промышленности, отбросить Россию в технологическое средневековье и провести геноцид примерно десяти миллионов россиян.

Разумеется, формулировке в законе немного другие. Инвестиции он собирается прекратить запретом на участие иностранцев в приватизации. Титановую промышленность, производителей двигателей и оборудования для атомных станций он убьет запретом на экспорт всей этой продукции.

Прекращение импорта американских технологий и программного обеспечения усилит технологическую отсталость России. А запрет на импорт американских лекарств быстро сведет в могилу примерно 11 миллионов россиян, болеющих диабетом, СПИДом и всякими редкими заболеваниями.

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Узнав обо всем этом, российские врачи подняли шум: вы что, мол, с ума сошли? Без лекарств люди массово умирать начнут! Вице-спикер Госдумы Петр Толстой на это спокойно, с улыбкой, ответил, что россиянам вместо американских лекарств надо заваривать кору дуба и пить настойку боярышника.

Я думаю, что если бы такие санкции против России ввели американцы, то их тут же обвинили бы в фашизме, организации массовых убийств и намерении уничтожить Россию. Но когда это предлагают депутаты, то все вроде как нормально: "Подыхайте, дорогие избиратели!"

Самое интересное, что сами депутаты кору дуба не очень любят. Например, депутат Иосиф Кобзон, поддержавший аннексию Крыма, несмотря на санкции, ездил лечиться в Германию. Почему-то боярышник ему не подошел.

Я уверен, что и Толстой, если что-то случится, тоже куда-то туда поедет, не будет подорожником лечиться. В общем, это просто запредельный цинизм. Российские депутаты и правительство сейчас смеются. Но палка эта о двух концах.

Сейчас они очень обижаются, когда Запад безо всяких улик обвиняет Россию в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании. То же самое касается и Сирии. в Кремле громко возмущаются: "Мы никого не травили! Доказательств никаких нет и не будет!". И еще удивляются, что им никто не верит.

Ну вот после таких санкций и не верят. Когда на Западе кто-то с ужасом смотрит, что российские правители вытворяют со своими собственными гражданами, все сомнения в том, что они могут кого-то отравить за границей, отпадают. "Эти садисты точно способны на всё!"

Российская власть просто совершает коллективное самоубийство. Именно поэтому западные санкции против вечно врущих путинских бояр и олигархов будут только нарастать. Кремль их полностью заслужил!