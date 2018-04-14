Ракетний удар по Сирії: всі деталі військової операції

14 квітня Сполученні Штати Америки за підтримки своїх союзників Великої Британії та Франції завдали військового удару по Сирії. Спричинені такі дії внаслідок хімічної атаки, яку режим чинного президента країни Башара Асада застосував проти сирійців.

Заява Трампа про початок ракетних ударів по Сирії

Президент США Дональд Трамп зробив відповідну заяву у спеціальному зверненні.

Нещодавно я наказав Збройним силам Сполучених Штатів почати точні удари по об'єктах, що мають стосунок до програми чинного сирійського уряду щодо хімічної зброї. Наразі триває об’єднана операція спільно зі збройними силами Великої Британії та Франції. Ми маємо на меті встановити сильний стримувальний вплив проти виробництва, поширення та використання хімічної зброї, оскільки це (нещодавня хімічна атака – "24") не дії людини, це – злочини монстра. Використання хімічної зброї в Сирії є причиною подальшої ескалації в регіоні,

– зауважив він.

"The nations of Britain, France, and the United States of America have marshaled their righteous power against barbarism and brutality," President Trump said tonight at the White House. https://t.co/bnmcFvGPxk — Veronica Rocha (@VeronicaRochaLA) 14 квітня 2018 р.

Згодом стало відомо, що у результаті удару по Сирії було уражено цілі, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. Жоден із російських об'єктів не постраждав.

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За словами очевидців, вибухи внаслідок удару союзників було чутно на схід, захід і південь від Дамаску. Свідки переконують, що вибухова хвиля повністю оточила столицю та у східному напрямку розпочалася велика пожежа, передає Sky News. За словами кореспондента The Guardian на Близькому Сході, місцеві посадовці стверджують, що удари було завдано і по об’єктах поблизу міста Аль-Рухайба та військової бази Думайр, звідки, імовірно, злітали гелікоптери, що здійснювали хімічну атаку. США, Британія та Франція завдали удару по Сирії: відео У мережі з’явився відеозапис, на якому зафіксований момент запуску французьких ракет по військових об’єктах Сирії. Відповідне відео опубліковане у Twitter глави Міністерства оборони Франції Флоранс Парлі. Повідомляється, що ракетний удар був нанесений фрегатом Франції, який перебуває в Середземному морі. Tir d’un missile de croisière naval depuis une de nos frégates multimissions cette nuit en Méditerranée. Objectif : un site de production d’armes chimiques du régime syrien. pic.twitter.com/A4hO0EtkvQ — Florence Parly (@florence_parly) 14 квітня 2018 р. Карта з цілями ракетних ударів по Сирії Ударів було завдано по наступних цілях: - штаб Республіканської гвардії. Батальйон 105 (Дамаск); - аеропорт Мезза (Дамаск); - науково-військовий центр у Барзе (район Дамаска); - база протиаовітряної оборони, розташована під горою Касьюн (Дамаск); - аеропорт Ад-Думейр (Східна Гута); - штаб-квартира наукового центру в Джамрайя (передмістя Дамаска); - військові підрозділи в Каламуні (північне передмістя Дамаска); - батальйон 41 спецзназу (передмістя Дамаска); - військові об'єкти у Кисві (передмістя Дамаска); - військові склади в Хомсі. Проте, офіційний Дамаск не підтверджує інформацію про об'єкти, які зазнали атаки. За інформацією видання The Drive, під час операції у Сирії, яка відбулась ночі 13-14 квітня ВПС США використали новий тип ракет - AGM-158 JASSM. Це перше використання цих ракет в бойових умовах. Вартість однієї ракети складає близько 700 тисяч доларів.



Американські ракети JASSM/thedrive.com

Росія повідомила, що у відбитті ракетних ударів США та союзників по військових об'єктах у Сирії були задіяні засоби протиповітряної оборони сирійської армії, виготовлені понад 30 років тому в Радянському Союзі. Про це повідомила прес-служба Міноборони Росії.

У відбитті ракетного удару були задіяні сирійські засоби ППО С-125, С-200, "Бук" і "Квадрат". Ці комплекси ППО були виготовлені більше 30 років тому в Радянському Союзі,

– мовиться в повідомленні.

Фото і відео з місця інциденту

Очевидці ударів США та їх союзників по Сирії публікують у соціальних мережах перші фотознімки та відеозаписи подій. Так, на кадрах видно дим і вогонь, спричинені влучанням ракет у цілі в Дамаску.

Photos of strikes near Damascus airport pic.twitter.com/DrbF9XjM23 — Shaker Samman (@ShakerSamman) 14 квітня 2018 р.

Civilians in Damascus on social media uploading footage and photos of bombs dropping across metropolitan Damascus. third photo shows a Syrian interceptor missile racing to defend the capital from incoming NATO missile strikes pic.twitter.com/UUyxyYASS6 — MISTRESS ᴿᴬᴳᴱᑫᵁᴱᴱᴺ SHlTCOIN (@PartyPrat) 14 квітня 2018 р.

First video of US led #SyrianStrikes

This attack returns the word RED in Red Lines

All those #MAGA people who are angry at Trump will soon

feel how it is to trash him and find out HE was right (like the #democrats) #Damascus pic.twitter.com/5RPELlKKWK — Tammy Coldwell (@tammy_coldwell) 14 квітня 2018 р.

Реакція світу

Міністерство закордонних справ України заявило про солідарність держави з коаліцією на чолі зі США, яка завдала ракетних ударів по військових об’єктах у Сирії у відповідь на застосування Дамаском хімічної зброї.

Україна підтверджує свою тверду позицію, що застосування хімічної зброї будь-ким, будь-де і за будь-яких обставин є грубим порушенням міжнародного права, а особи, відповідальні за такі дії, мають бути притягнуті до відповідальності,

– резюмували в МЗС.

Секретар РНБО України Олександр Турчинов назвав "адекватною реакцією" ракетні удари коаліції на чолі зі США по військових базах влади Сирії у відповідь на хімічну атаку.

Німеччина підтримує рішення США, Франції та Великобританії завдати військовий удар по Сирії. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Ми підтримуємо те, що наші американські, британські та французькі союзники як постійні члени Радбезу ООН взяли на себе таку відповідальність. Військові дії були успішними і пропорційними, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до застосування хімзброї в Сирії і уникнути подальших порушень з боку сирійської влади, – наголошує Меркель.

Підтримку діям США, Франції та Великобританії вислови Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Я підтримую дії, вжиті Сполученими Штатами, Великою Британією і Францією щодо об'єктів, пов'язаних із хімічною зброєю сирійського режиму. Це скоротить можливості режиму щодо подальших хіматак проти населення Сирії", – мовиться в заяві Столтенберга.

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Також дії США, Франції та Великобританії підтримала Туреччина, Канада, Нідерланди, Данія та Австралія. Проте Китай та Іран засудили таку поведінку США та західних країн.

В свою чергу, президент Сирії Башар Асад прибув до президентської резиденції після ракетного удару по військових базах його країни силами США, Франції і Великобританії. Про це у Twitter повідомляє прес-служба адміністрації сирійського президента. Прес-служба Асада також опублікувала короткий відеозапис, на якому видно, як президент Сирії прогулюється порожньою залою будівлі адміністрації президента.

Реакція Путіна

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росія дуже серйозно засуджує напад на Сирію, де "російські військовослужбовці допомагають законному уряду в боротьбі з тероризмом".

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Путін заявив, що "російські військові експерти, побувавши на місці інциденту, не виявили слідів застосування хлору або іншої отруйної речовини".

"Знову, як і рік тому, коли США атакували в Сирії авіабазу "Шайрат", як привід використане інсценування застосування отруйних речовин проти цивільного населення – на цей раз в Думі, передмісті Дамаска. Російські військові експерти, побувавши на місці ймовірного інциденту, не виявили слідів застосування хлору або інших отруйних речовин. Жоден місцевий житель не підтвердив факт хімічної атаки. Організація із заборони хімічної зброї направила до Сирії своїх фахівців для з'ясування всіх обставин. Але група західних країн цим цинічно знехтувала, зробивши військову акцію, не дочекавшись результатів розслідування", – заявив глава РФ.

Своїми діями США ще більше посилюють гуманітарну катастрофу в Сирії, несуть страждання мирному населенню, по суті потурають терористам, які сім років терзали сирійський народ, провокують нову хвилю біженців з цієї країни і регіону в цілому,

– заявив Путін.

Путін заявив, що Росія скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН для обговорення агресивних дій США і їх союзників.

В свою чергу, Міністерство закордонних справ Сирії заявило, що спільні авіаційні удари США, Великобританії та Франції були "грубим порушенням міжнародного права та принципів статуту ООН".

Сирія закликає міжнародне співтовариство рішуче засудити цю агресію, яка призведе лише до посилення напруги у всьому світі та поставить під загрозу міжнародний мир та безпеку в цілому,

– зазначили в МЗС Сирії.

Відео про реакцію світу на удар по Сирії