Удар по Сирії: Міноборони США опублікувало відео запуску ракети з підводного човна

Міністерство оборони США опублікувало відео запуску крилатої ракети "Томагавк" з багатоцільового атомного підводного човна USS John Warner.

Відео опублікувало Міністерство оборони США у Twitter.

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Запуск ракети відбувся у ніч проти 14 квітня у рамках операції коаліції зі знищення об'єктів сирійської програми створення хімічної зброї.



"Спостерігайте, як американські моряки на борту USSJohnWarner запустили ракету "Томагавк" 14 квітня з боку Середземного моря в рамках багатонаціональної страйкової операції проти сирійського уряду", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ракетного удару по цілях у Сирії у відповідь на хімічну атаку у місті Дума. Удари були завдані по трьох цілях в районі Дамаска та Хомса.

У Міноборони США запевнили, що цілі під час удару по Сирії були вибрані таким чином, аби уникнути жертв серед цивільного населення.