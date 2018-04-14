Удар по Сирії: Радбез ООН зібрався на екстрене засідання – онлайн-трансляція

В ніч на 14 квітня США та союзники завдали ракетних ударів по цілях у Сирії після хімічної атаки у Думі.

Рада безпеки ООН зібралась на екстрене засідання у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

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Дивіться онлайн-трансляцію засідання Радбезу ООН після ударів США у Сирії:

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14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Башара Асада, внаслідок чого 8 квітня у місті Дума загинули щонайменше 70 осіб.

Внаслідок військової операції США та союзників було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. У Пентагоні відзвітували, що їхні ракети влучили у всі задані цілі.