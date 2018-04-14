Удар санкціями США по оточенню Путіна зобразили у влучній карикатурі
У мережі опублікована влучна карикатуру на санкційний удар США по найближчому оточенню президента Росії Володимира Путіна. Малюнок створив російський художник Сергій Йолкін.
Карикатуру художник опублікував у своєму Facebook.
"Віялове відключення російських компаній санкціями", – мовиться у підписі до малюнка.
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На карикатурі зображений президент США Дональд Трамп, який "відключає" російські компанії.
Нагадаємо, 9 квітня на торгах обвалилися акції російських компаній через введення Мінфіном США санкцій проти російських мільярдерів і їх активів, зокрема публічних компаній Олега Дерипаски UC Rusal і En + Group.
Джерело: 24 Канал
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