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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Удар США по Сирії: у Асада дали перший коментар

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Удар США, Франції і Британії по Сирії
Удар США, Франції і Британії по Сирії / Фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ Сирії заявило, що спільні авіаційні удари США, Великобританії та Франції були "грубим порушенням міжнародного права та принципів статуту ООН".

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на агентство SANA.

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Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб. У результаті військової операції США та союзників було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. Загиблих внаслідок операції немає, проте троє осіб отримали осколкові поранення.

Сирія закликає міжнародне співтовариство рішуче засудити цю агресію, яка призведе лише до посилення напруги у всьому світі та поставить під загрозу міжнародний мир та безпеку в цілому,
– зазначили в МЗС Сирії.

До слова, Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росія дуже серйозно засуджує напад на Сирію, де "російські військовослужбовці допомагають законному уряду в боротьбі з тероризмом". Уряд Асада також підтримав лідер Ірану.

Також в суботу, 14 квітня, НАТО збереться на екстрене засідання щодо нанесення США, Великобританією і Францією ракетних ударів по лабораторіях хімічної зброї в Сирії.

Теги: Новини США Війна у Сирії Новини політики
Джерело: 24 Канал
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