Трагедія трапилась у ніч з 29 та 30 травня біля нічного клубу на проспекті Злуки. Видання "Тернополяни" стверджує, що тіло хлопця знайшли неподалік нічного клубу "Алюр" та магазину "АТБ".

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У Тернополі вбили 25-річного хлопця

Попередньо поліцейські встановили, що потерпілий ймовірно проходив повз клуб, повертаючись з другом та його подругою з магазину. Між відвідувачами клубу та перехожими виник словесний конфлікт, що переріс у бійку.

Під час сутички потерпілий отримав кілька ударів від невідомого, один з них припав у голову в ділянку скроні, після чого хлопець втратив свідомість,

– розповіли поліцейські в коментарі УНІАН.

Очевидці викликали поліцію та швидку допомогу. На жаль, лікарі, які прибули на місце злочину, вже констатували смерть. Видання УНІАН повідомляє, що за даними судмедекспертизи, причиною смерті став крововилив в головний мозок.

Поліція затримала підозрюваного

По тривозі о 5 ранку на пошуки підозрюваного підняли оперативників карного розшуку, слідчих та працівників інших підрозділів. Поліцейські обійшли прилеглу територію, опрацьовували відео з камер спостереження та провели інші слідчі дії.

Особу підозрюваного встановили за кілька годин. Ним виявився житель Тернопільського району, 1994 року народження. Він зізнався у скоєному. Чоловіка затримали. Поліція розслідує справу.

Зверніть увагу! Правоохоронці внесли факт у ЄРДР за статею про умисне вбивство. Якщо провину чоловіка доведуть, то йому загрожує в'язниця на термін від 7 до 15 років.