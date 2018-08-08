15:37
8 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
26°C 14°C
  • четвер
    27°C 19°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    29°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Судний день Патріарха Кірілла. Російський Діснейленд
Вєсті Кремля
21:15, 7 серпня
Вєсті.UA. Де пропав Порошенко. Ляшко готовий стати братом Добкіна
Вєсті.UA
19:25, 7 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

UFC представила трейлер до поєдинку Макгрегора з Нурмагомедовим та інших подій літа та осені

62 Читать новость на русском
Нурмагомедов проти Макгрегора
Нурмагомедов проти Макгрегора

UFC підготувала трейлер великих поєдинків, які відбудуться з серпня по листопад 2018 року.

Головною подією за цей час стане довгоочікуваний бій Хабіба Нурмагомедова і Конора Макгрегора, який відбудеться 6 жовтня, пише sport.ua.

Читайте також: Макгрегор і Нурмагомедов домовилися про бій: відома дата

Але крім цього пройдуть ще декілька значущих поєдинків. Серед них титульний бій в напівсередній вазі між Тайроном Вудлі і Дареном Тіллі. Зустріч Дастіна Порьє і Нейта Діаса, поєдинок за титул в середній вазі між Робертом Вітаккером і Келвіном Гастелумом та інші.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Как работала российская пропаганда в Грузии в 2008
сьогодні, 15:01 Как работала российская пропаганда в Грузии в 2008
Ян Валетов
Як носити одяг у смужку: поради стиліста
сьогодні, 14:00 Як носити одяг у смужку: поради стиліста
Юлія Девда
Костянтину Меладзе заборонили в'їзд у ЄС до 2020 року
сьогодні, 13:55 Костянтину Меладзе заборонили в'їзд у ЄС до 2020 року
Наше передбачення збулося, – Саакашвілі про плани Путіна
сьогодні, 15:27 Наше передбачення збулося, – Саакашвілі про плани Путіна
Українців труять за їхні ж гроші
сьогодні, 12:01 Українців труять за їхні ж гроші
Ольга Бродська
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Роббен сам вирішить, коли буде готовий грати
 20 червня 2010 , 17:16
Сем Куеррі виграв вже 4-й трофей у сезоні
 2 серпня 2010 , 18:35
Sport.ro: "Шахтар" може перенести домашні матчі Ліги чемпіонів до Румунії
 19 червня 2014 , 16:19
Гравці "Металіста" можуть стати вільними агентами
 20 січня 2015 , 18:37
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук