UFC представила трейлер до поєдинку Макгрегора з Нурмагомедовим та інших подій літа та осені
UFC підготувала трейлер великих поєдинків, які відбудуться з серпня по листопад 2018 року.
Головною подією за цей час стане довгоочікуваний бій Хабіба Нурмагомедова і Конора Макгрегора, який відбудеться 6 жовтня, пише sport.ua.
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Але крім цього пройдуть ще декілька значущих поєдинків. Серед них титульний бій в напівсередній вазі між Тайроном Вудлі і Дареном Тіллі. Зустріч Дастіна Порьє і Нейта Діаса, поєдинок за титул в середній вазі між Робертом Вітаккером і Келвіном Гастелумом та інші.
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Джерело: 24 Канал
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