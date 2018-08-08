UFC представила трейлер до поєдинку Макгрегора з Нурмагомедовим та інших подій літа та осені

UFC підготувала трейлер великих поєдинків, які відбудуться з серпня по листопад 2018 року.

Головною подією за цей час стане довгоочікуваний бій Хабіба Нурмагомедова і Конора Макгрегора, який відбудеться 6 жовтня, пише sport.ua.

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Але крім цього пройдуть ще декілька значущих поєдинків. Серед них титульний бій в напівсередній вазі між Тайроном Вудлі і Дареном Тіллі. Зустріч Дастіна Порьє і Нейта Діаса, поєдинок за титул в середній вазі між Робертом Вітаккером і Келвіном Гастелумом та інші.

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