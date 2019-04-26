Угода про асоціацію з ЄС: уряд затвердив одну з умов

Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердило перелік пріоритетних географічних зазначень, над реєстрацією яких працюватиме проект "Географічні зазначення в Україні", що фінансується Європейським Союзом.

Відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, Україна зобов'язалася з 2026 року відмовитися від використання захищених географічних зазначень для продуктів вітчизняного виробництва. Про це повідомляє "Європейська правда".

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Євросоюз надав Україні перехідний період у десять років. Таким чином, 2025 рік стане останнім, коли на полицях українських магазинів можна буде зустріти "коньяк", який вироблено в Одеській області, або "пармезан" родом з Полтавщини. Україні доведеться переглянути понад 3000 таких назв.

Першими українськими продуктами з географічними зазначеннями будуть:

Вино – захищена назва походження "Шабський". Вино – захищена назва походження "Ялпуг". Сир – захищена назва походження "Гуцульська овеча бринза". Кавун – захищена назва походження "Херсонський кавун". Черешня – захищена назва походження "Мелітопольська черешня". Мед – захищене географічне зазначення "Карпатський мед". Вино – захищене географічне зазначення "Закарпаття". Вино – захищене географічне зазначення "Білгород-Дністровський".

Що таке географічне зазначення?Це позначення, які використовуються на товарах, які мають певне географічне походження і мають властивості, репутацію або характерні особливості, зумовлені переважно цим місцем походження.



Найчастіше географічне зазначення включає назву місця походження товарів – сир Рокфор, Грузинські вина, Швейцарські годинники.