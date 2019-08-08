Угода про зону вільної торгівлі: коли її ратифікує Ізраїль та що це дасть Україні

Угоду про ЗВТ Україна та Ізраїль підписали ще 21 січня (переговори тривали п'ять років), підписав її президент Зеленський 7 серпня, але у Ізраїлі документ ще не ратифікували – чекають завершення виборів, щоб рішення ухвалював новообраний парламент.

Після завершення парламентських виборів у Ізраїлі (мовиться про 17 вересня) новий ізраїльський законодавчий орган – Кнесет – ратифікує угоду про зону вільної торгівлі з Україною. Угода, як заплановано, набуде чинності за 60 днів опісля цього.

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Прес-секретарка президента України Юлія Мендель зазначила, що підпис президента завершив процес ратифікації угоди Україною (Верховна Рада 11 липня ратифікувала документ).

Yesterday, President @ZelenskyyUa has signed a law ratifying the #Israel -#Ukraine Free Trade Agreement. The Rada passed the law last month. After Israel’s Sept. 17 parliamentary elections, the new Knesset is expected to ratify the law. @TheUBN — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) August 8, 2019

Що передбачає угода про ЗВТ з Ізраїлем?

Ізраїль – важливий, хоча і не основний торговий партнер України. Угода про зону вільної торгівлі з ЄС – ширша, однак і угода з Ізраїлем дає відчутні економічні плюси Україні.

Мовиться про майже повне скасування ввізних мит на промислові товари (крім ювелірних виробів). Причому 80% мит з боку Ізраїлю та 70% з боку України скасують одразу після набуття угодою чинності.

Також угода містить складну систему взаємних поступок у торгівлі сільськогосподарськими товарами та харчовою продукцією (скасують приблизно 9% мит з боку Ізраїлю й 6% з боку України, які застосовували до товарів агросектору).

Важливо зазначити й про співпрацю у сфері безпечності харчових продуктів (мовиться про санітарні та фітосанітарні заходи), адже в угоді прописано можливість взаємного визнання процедур оцінки відповідності (а це знижує їхню вартість для бізнесу).

Цікаво, що Ізраїль має угоди про ЗВТ лише з ЄС, США, Європейською асоціацією вільної торгівлі, Туреччиною, Канадою та Мексикою.

Що таке зона вільної торгівлі? Це такий тип міжнародної інтеграції, за якого між країнами-учасниками скасовують міжнародні збори та податки, певні кількісні обмеження у взаємній торгівлі тощо.

До слова, дія угоди про ЗВТ між Ізраїлем та Україною не поширюватиметься на окуповані Росією території Криму, Донецької та Луганської областей – аж до відновлення там конституційного ладу та повного припинення збройної агресії Російської Федерації.