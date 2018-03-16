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Угода про зону вільної торгівлі: Ослунд пояснив, як США можуть допомогти Україні

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Адміністрації Трампа пора укласти з Україною Угоду про зону вільної торгівлі
Адміністрації Трампа пора укласти з Україною Угоду про зону вільної торгівлі / The Duran

Україні потрібно виходити на нові ринки. Країна сильно постраждала від російських торговельних санкцій, які скоротили торгівлю із РФ, її основним торговельним партнером – не менше, як на 80 відсотків із 2012 по 2016 роки. США, надавши Україні оборонне озброєння для захисту від військовій агресії Кремля, можуть здійснити ще один крок, який допоможе Києву протистояти Москві.

Для адміністрації Трампа настав час розпочати переговори щодо Угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Україною, пише економіст і старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Ослунд.

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Україна найбільше зацікавлена ​​в нових двосторонніх угодах про вільну торгівлю. Нещодавно держава уклала два великих договори про ЗВТ. У 2014 році була підписана угода з Європейським Союзом, яка набрала чинності 1 вересня 2017 року. У липні 2016 року Канада та Україна уклали спільну угоду (CUFTA), і після того, як парламенти двох країн її ратифікували, вона набрала чинності з 1 серпня 2017 року, нагадує експерт.

І хоч адміністрація Барака Обами не була зацікавлена у двосторонній угоді з Україною, зараз питання про її укладення є очевидним, йдеться у статті.

Поки двостороння торгівля між Америкою та Україною має незначні обсяги, але у Сполучених Штатів наявний великий профіцит.

"Україна стала нашим 81-м найбільшим партнером у торгівлі товарами загальною вартістю 1,7 мільярда доларів протягом 2016 року. Експорт товарів склав 1,1 мільярда доларів, імпорт товарів становив 578 млн дол. Надлишок торгівлі товарами з Україною склав 499 мільйонів доларів", зазначив торговельний представник США.

Цей незначний товарообмін може розвинутися на користь обох країн (...). Зокрема, Угода про зону вільної торгівлі між США та Україною була б жестом дружби та солідарності у боротьбі з російською агресією,
вважає Ослунд.

Натомість Угода про вільну торгівлю з ЄС для України є менш практичною, оскільки вона включає ще й Угоду про асоціацію із ширшими політичними наслідками, додає економіст.

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Що таке Угода про зону вільної торгівлі? Це масштабна торговельна угода, спрямована на зменшення та скасування тарифів, які застосовуються щодо товарів, а також лібералізацію доступу до ринку послуг, з метою забезпечення вільного товарообміну між двома сторонами-підписантами угоди.

Теги: Новини політики Новини України Новини США Зона вільної торгівлі
Джерело: 24 Канал
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