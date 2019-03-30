Український транзит під загрозою: Угорщина домовилася про постачання газу з ще однією країною

Влада Угорщини сподівається, що постачання азербайджанського газу до країни може стати можливим з 2021 року.

Угоду про створення енергетичної робочої групи для підготовки постачань узгодили міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сійярто та його азербайджанський колега Парвіз Шахбазов, повідомили у прес-службі уряду Угорщини.

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Угорський міністр зазначив, що Угорщина зацікавлена ​​в тому, аби з 2021 року долучитися до збільшеного видобування природного газу в Азербайджані, і постачання газу, призначеного для Європи.

Це надзвичайно важливо для Угорщини, тому що диверсифікація маршрутів постачання газу на порядку денному вже тривалий час, але з різних геологічних і регіональних причин цього не могло бути реалізовано,

– додав він.

Сійярто наголосив, що домовленість з Азербайджаном значно покращить постачання природного газу Угорщиною.

Міністр звернув увагу на те, що "конфлікт між Росією та Україною має надзвичайно серйозний вплив на Центральноєвропейський регіон, оскільки угода, яка забезпечила б постійне постачання природного газу в Центральну Європу з Росії через Україну з початку наступного року, ще не укладена".

Це є особливо серйозним викликом для Угорщини з огляду на те, що більше половини імпорту російського газу до Угорщини надходить через Україну,

– пояснив Петер Сійярто.

До слова, Росія і Угорщина домовилися про поставки російського газу на 2020 рік, навіть якщо до кінця цього року домовленості про транзит між Москвою і Києвом не буде.

Які наслідки газових угод 2009 року між Україною та Росією?З 1 січня 2009 року "Газпром" у повному обсязі припинив постачання газу в Україну. До цього, між Україною і Росією було анонсоване підписання Договору на газопостачання у 2009 році. Але 31 грудня 2008 року президент Ющенко наказав керівнику "Нафтогазу України" Олегу Дубині припинити переговори, не підписувати угоду з "Газпромом" та відкликав делегацію "Нафтогазу" з Москви.



Тоді Росія заявила про підняття ціни на газ – від 180 доларів за тисячу кубометрів до 235. У той же день, 31 грудня 2008 року, тодішній президент Росії Дмитро Медведєв виступив з заявою, що оскільки Україна розірвала переговори, то ціна за газ сягатиме 450 доларів.



З 1 по 18 січня відбулося істотне скорочення постачання газу до країн Центральної та Східної Європи, в Україні підприємства теплокомуненерго працювали на межі можливостей. Через холоди постала загроза колапсу всієї української системи ЖКГ.



18 січня 2009 в результаті п'ятигодинних переговорів прем'єр-міністри Путін і Тимошенко підписали "газові угоди", згідно з якими ціна за тисячу кубометрів палива склала 450 доларів США.