15:46
30 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВИНИ КРИМУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: РФ спускається на дно. У чому сила росіян
      Вєсті Кремля
      23:34, 29 березня
      Вєсті.UA: Як Ляшко дивує Захід. Причини депресії Добкіна
      Вєсті.UA
      20:23, 29 березня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВИНИ КРИМУ

      Український транзит під загрозою: Угорщина домовилася про постачання газу з ще однією країною

      754 Читать новость на русском
      Угорщина домовилася про постачання газу з ще однією країною в обхід України
      Угорщина домовилася про постачання газу з ще однією країною в обхід України / Фото з відкритих джерел

      Влада Угорщини сподівається, що постачання азербайджанського газу до країни може стати можливим з 2021 року.

      Угоду про створення енергетичної робочої групи для підготовки постачань узгодили міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сійярто та його азербайджанський колега Парвіз Шахбазов, повідомили у прес-службі уряду Угорщини.

      Читайте також: Як Україна готується до припинення транзиту газу з Росії через свою територію

      Угорський міністр зазначив, що Угорщина зацікавлена ​​в тому, аби з 2021 року долучитися до збільшеного видобування природного газу в Азербайджані, і постачання газу, призначеного для Європи.

      Це надзвичайно важливо для Угорщини, тому що диверсифікація маршрутів постачання газу на порядку денному вже тривалий час, але з різних геологічних і регіональних причин цього не могло бути реалізовано,
      – додав він.

      Сійярто наголосив, що домовленість з Азербайджаном значно покращить постачання природного газу Угорщиною.

      Міністр звернув увагу на те, що "конфлікт між Росією та Україною має надзвичайно серйозний вплив на Центральноєвропейський регіон, оскільки угода, яка забезпечила б постійне постачання природного газу в Центральну Європу з Росії через Україну з початку наступного року, ще не укладена".

      Це є особливо серйозним викликом для Угорщини з огляду на те, що більше половини імпорту російського газу до Угорщини надходить через Україну,
      – пояснив Петер Сійярто.

      До слова, Росія і Угорщина домовилися про поставки російського газу на 2020 рік, навіть якщо до кінця цього року домовленості про транзит між Москвою і Києвом не буде.

      Які наслідки газових угод 2009 року між Україною та Росією?З 1 січня 2009 року "Газпром" у повному обсязі припинив постачання газу в Україну. До цього, між Україною і Росією було анонсоване підписання Договору на газопостачання у 2009 році. Але 31 грудня 2008 року президент Ющенко наказав керівнику "Нафтогазу України" Олегу Дубині припинити переговори, не підписувати угоду з "Газпромом" та відкликав делегацію "Нафтогазу" з Москви.

      Тоді Росія заявила про підняття ціни на газ – від 180 доларів за тисячу кубометрів до 235. У той же день, 31 грудня 2008 року, тодішній президент Росії Дмитро Медведєв виступив з заявою, що оскільки Україна розірвала переговори, то ціна за газ сягатиме 450 доларів.

      З 1 по 18 січня відбулося істотне скорочення постачання газу до країн Центральної та Східної Європи, в Україні підприємства теплокомуненерго працювали на межі можливостей. Через холоди постала загроза колапсу всієї української системи ЖКГ.

      18 січня 2009 в результаті п'ятигодинних переговорів прем'єр-міністри Путін і Тимошенко підписали "газові угоди", згідно з якими ціна за тисячу кубометрів палива склала 450 доларів США.

      blog_ava
      Якою буде погода у квітні: прогноз
      сьогодні
      3874
      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Угорщина Новини Азербайджану Газ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Сколько зарабатывает глава налоговой: неожиданные цифры
      сьогодні , 15:30 Сколько зарабатывает глава налоговой: неожиданные цифры
      Сергій Фурса 58
      Президент, Рада, Кабмін: хто за що відповідає
      сьогодні , 15:01 Президент, Рада, Кабмін: хто за що відповідає
      Євгенія Мазур 3236
      "Бо буде срака": відомі українці закликали йти на вибори
      сьогодні , 13:40 "Бо буде срака": відомі українці закликали йти на вибори
      Світлана Попова 4056
      Кого підтримували українці на попередніх виборах: інфографіка по регіонах
      сьогодні , 12:53 Кого підтримували українці на попередніх виборах: інфографіка по регіонах
      3213
      Бути лідером чи ні: Бен Тігелаар про лідерство та інновації
      сьогодні , 12:00 Бути лідером чи ні: Бен Тігелаар про лідерство та інновації
      Блог Медіа 73
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Скільки в ЄС витратили на "Північний потік-2": відома величезна сума
       10 грудня 2018 , 11:23
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада 2018 , 10:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук