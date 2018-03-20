"Угорщина маніпулює": в МЗС України зреагували на нові вимоги щодо закону про освіту

Заступник глави МЗС України Василь Боднар назвав маніпулятивними заяви свого колеги з Угорщини Петера Сійярто щодо вимог до закону про освіту і виконання рекомендацій Венеціанської комісії.

Про це Боднар написав у своєму Twitter.

Зазначимо, що раніше Сійярто пообіцяв заблокувати участь Президента України Петра Порошенка у саміті НАТО у Брюсселі в липні 2018 року, якщо Угорщина не отримає гарантій, що український закон про освіту не набуде чинності до 2023 року та в нього будуть внесені істотні зміни згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії.

Угорщина маніпулює, оскільки: по-перше, уряд України вже затвердив законопроект про продовження перехідного періоду до 2023 року, а по-друге, Венеціанська комісія вказала, що і як вдосконалити,

– написав Боднар.

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Він також висловив жаль щодо того, що бажання Сійярто заробити голоси на виборах "перемагає здорову логіку двосторонніх відносин".

Угорщина маніпулює, оскільки:

1) Уряд України вже затвердив законопроект про продовження перехідн.періоду до 2023 року;

2) Венец.комісія вказала, що і як вдосконалити.

Шкода, що бажання заробити голоси на виборах перемагає здорову логіку двосторонніх двосторонніх відносин https://t.co/egSmXfYvTY — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) 20 березня 2018 р.

Коментуючи висловлене главою МЗС Угорщини невдоволення планами Міноборони України відновити військову частину в Берегово, Боднар зауважив, що своїми заявами Угорщина грає на руку Росії.

"Тим часом, в обхід санкцій ЄС і НАТО, угорське Міноборони співпрацює з Росією у військово-технічній сфері, прикладом чому є контракти на ремонт і придбання військових гелікоптерів", – констатував заступник міністра.

Своїми заявами Угорщина грає на руку Росії. Тим часом, в обхід санкцій ЄС і НАТО, угорське Міноборони співпрацює з Росією у військово-технічній сфері, прикладом чому є контракти на ремонт і придбання військових гелікоптерів https://t.co/shgwsXWsTd — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) 20 березня 2018 р.

Нагадаємо, напередодні Сійярто заявив, що Угорщина стурбована наміром України розмістити батальйон з 800 солдатів у Берегово.