Угорщина розблокувала проведення саміту Україна – Грузія – НАТО

Угорщина офіційно відмовилася від вето щодо проведення окремої зустрічі лідерів НАТО за участі українського президента Петра Порошенка, але і надалі блокує Комісію Україна-НАТО (КУН).

Про це заявив міністр МЗС Угорщини Петер Сійярто на підсумковій прес-конференції за підсумком консультацій з українською стороною, повідомляє mukachevo.net.

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"Ми нічого не маємо проти, щоб у липні в Брюсселі відбувся Самміт НАТО за участі України, де обговорюватимуть питання безпеки в Чорноморському регіоні", – заявив міністр.

Він розповів про зустріч з Майком Помпео у Вашингтоні, на якій Сійярто повідомив цю новину.

"Нещодавно я зустрічався з Майком Помпео у Вашингтоні, і там я йому сказав, що ми нічого не маємо проти, щоб у липні в Брюсселі відбувся Самміт НАТО за участі України, де обговорюватимуть питання безпеки в Чорноморському регіоні", – зазначив Петер Сійярто.

Нагадаємо, 22 червня Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та глава угорського МЗС Петер Сійярто почали українсько-угорські консультації стосовно реалізації закону про освіту. До цього міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висунув Україні ультиматум, після виконання якого офіційний Будапешт скасує своє вето на проведення засідання Комісії НАТО-Україна на рівні міністрів.