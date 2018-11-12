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      Угорщина закликає ЄС відновити співпрацю з Росією

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      Угорщина звинувачує ЄС у подвійних стандартах
      Угорщина звинувачує ЄС у подвійних стандартах / Фото з відкритих джерел

      В Будапешті звинувачують Євросоюз у подвійних стандарти через великі угоди з Росією. Відтак там пропонують "повністю відновити" економічну співпрацю.

      Про це заявив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто, повідомляє прес-служба уряду.

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      Угорський політик вважає, що відновлення співпраці з Росвєю є в інтересах Євросоюзу.

      Війна розгортається у світовій торгівлі, і відповідно, в чітких економічних інтересах Європи буде відновити її співпрацю з Євразією, що здебільшого означає Росію,
      – сказав він.

      Сійярто також зазначив, що лідери Європейського Союзу раніше підтримували створення зони вільної торгівлі "від Лісабона до Владивостока".

      "Економічні та торговельні відносини між Росією та Європою зараз рухаються в надзвичайно поганому напрямку. Слід визнати, що існує значне російсько-європейське економічне співробітництво, але воно базується на подвійних стандартах, оскільки під поверхнею компанії із західноєвропейських країн укладають великі угоди з російськими підприємствами", – наголосив політик.

      До слова, раніше віце-прем’єр-міністр Угорщини Шандор Пінтор запевнив посла України в Будапешті Любов Непоп у незмінній підтримці територіальної цілісності та відновлення миру України.

      Теги: Новини політики Новини Росії Угорщина
      Джерело: 24 Канал
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